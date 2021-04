“Tu me llamaste ‘el deportador en jefe’, responde Barack Obama, ante el cuestionamiento del periodista Jorge Ramos, quien inmediatamente le reviró al decirle que él no le dice “ese nombre”: “Quien lo llamó así fue Janeth Janet Murguía (activista), pero usted pudo parar las deportaciones, usted tenía la autoridad”.

Jorge Ramos reclama a Obama: ‘Jorge, escúchame’

En la entrevista se aprecia a un Obama tranquilo y mesurado, quien no dudó en dejar en claro su postura: “Jorge, escúchame, como presidente de Estados Unidos soy responsable de los problemas que no se resuelven de inmediato, yo lamento que millones de personas no tuvieran seguro médico antes de yo lo aprobara”.

Barack continuó con su explicación diciendo que lamentaban no haber actuado “lo suficientemente rápido”. “Yo lamento que hubiera niños que debieron haber ido a la universidad durante mi presidencia y no actuamos lo suficientemente rápido y no lo pudieron hacer, la pregunta es: estamos haciendo lo correcto”.