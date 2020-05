Walmart anunció este miércoles que comenzaría a vender artículos usados de marcas reconocidas

El minorista más grande del mundo se asoció con la plataforma de reventa ThredUp

La colaboración con ThredUp sumaría marcas para reventas como Coach, Nike, Calvin Klein y Michael Kors que anteriormente no se vendían en Walmart

Walmart anunció este miércoles una asociación con la conocida plataforma de reventa ThredUp para vender ropa, zapatos, bolsos, entre otro productos de marcas que han comercializado anteriormente a través de su página web.

Esto marca la primera incursión del minorista más grande del mundo en el mercado de reventa.

La compañía dijo que comenzó a planificar la iniciativa hace un año y que habían decidido lanzarla ahora porque se encontraban en un momento en que la pandemia ha obligado a muchos hogares a ser aún más conscientes del presupuesto y ajustar los gastos en medio de las disminuciones de horas de jornadas y las pérdidas de empleos, de acuerdo con CNN.

El impulso de venta de artículos usados de Walmart, que sigue a esfuerzos similares de minoristas como Nordstrom y Abercrombie & Fitch, también debería atraer a los consumidores más jóvenes que están cada vez más motivados por las opciones de compra ambientalmente conscientes, indicó Denise Incandela, directora de comercio electrónico de moda de Walmart.com, en un comunicado.

La colaboración con ThredUP, dijo, agregaría a la nueva propuesta otras marcas de moda que no se venden en Walmart, que incluyen sellos como Coach, Nike, Calvin Klein y Michael Kors.

Walmart dijo que ThredUP está revisando hasta 750,000 artículos usados para la reventa que se consideran “nuevos” o “como nuevos”.

Por ahora, la mercancía de reventa solo se venderá en Walmart.com y no en las tiendas físicas. Sin embargo, los compradores podrán devolver sus artículos de forma gratuita en las tiendas Walmart o en ThredUP, y también podrán disfrutar del envío gratis una vez que alcancen un pedido mínimo de 35 dólares.

El minorista ya vende una gran variedad de productos de moda, incluidas marcas nacionales como Levis y Champion y más recientemente, una nueva colección de la marca de mezclilla Jordache de los años 80.

“En los últimos años, nos hemos centrado en expandir nuestra variedad de moda accesible, de moda y de calidad para ayudar a los clientes a equiparse sin importar su estilo personal o presupuesto”, dijo Incandela.

Walmart aumenta ventas tras enorme demanda durante crisis económica

Las ventas y ganancias de Walmart se dispararon en el primer trimestre del año que culminó el 30 de abril, mientras la gran mayoría de la gente está confinada en su casa debido al coronavirus y depende de los envíos a domicilio, reseñó The Associated Press.

Las ventas por internet aumentaron 74%, especialmente las de comidas enlatadas, toallas de papel y otros suministros de uso doméstico. La empresa añadió que las ventas en tiendas similares en Estados Unidos subieron 10%.

Sin embargo, también subieron los costos, en 900 millones de dólares, debido a la pandemia.

El pago de bonos por hora a los empleados ascendió a 755 millones de dólares, y la compañía incrementó los salarios de los trabajadores en sus almacenes, en 2 dólares más por hora.

Además, aplicó nuevas normas para permitir ausencias por razones de salud e invirtió dinero en colocar láminas protectoras y letreros en las tiendas para proteger a la clientela.