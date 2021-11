Al inicio de su video, Juan y Pedro Rivera comentaron que todos veníamos con un propósito en este mundo, tras esto, confesó que su hermana Jenni tenía dos años diciendo que quería dejar de trabajar, comentando si realmente la música no era el propósito de Jenni Rivera, sino más bien dedicare a otra cosa, pero con el accidente se vio interrumpido ese propósito.

A través de su canal de YouTube, Juan Rivera apareció junto a su hermano mayor Pedro Rivera Jr., quienes juntos se cuestionaron si Jenni Rivera en verdad había cumplido su propósito antes de fallecer, algo que muchos hubiéramos creído que sí, pero realmente no, ya que fue el mismo Juan Rivera quien confesó que Jenni se quería retirar de la música dentro de dos años, o sea, en el 2014.

¿Jenni Rivera tenía como propósito retirarse de la música antes de sufrir el accidente aereo?

“Jenni tenía dos años diciendo que quería dejar de trabajar, dejar de cantar. Recuerdo que la primera vez que lo dijo fue en Gómez Palacio Durango, porque iban dos soldados con pistolas y lanza granadas, Jenni, yo, y el representante, y me dijo Jenni ‘¿Qué estoy haciendo aquí?, No tengo necesidad de vivir esto’”, narró Juan Rivera en su video en done se preguntaba si Jenni Rivera había cumplido con si propósito.

Ante esto, el tío de Chiquis Rivera prosiguió comentando que Jenni había dormido con dos soldados custodiando su puerta, y fue ahí mismo en donde la cantante dijo que ella ya no quería vivir eso: “Entonces ella dijo, voy a dejar de trabajar, sin embargo, siguió trabajando por sus trabajadores, porque había muchas familias que dependían de ella, el mariachi, la banda, los ingenieros. choferes, que dependían de la labor de Jenni”.