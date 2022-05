Revelan último mensaje de texto de Salvador Ramos a una “amiga”.

También se dio a conocer que el tirador se contactó con una influencer en redes sociales borró su cuenta después de enseñar los mensajes donde el presunto tirador se había contactado con ella y la etiquetó en una imagen donde se observan las armas de fuego. Hasta ahora no se ha confirmado que esto sea real. ARCHIVADO DE : último mensaje Salvador Ramos

Un persona amante de los videojuegos, se contacto con la policía y dio una importante información. El usuario del videojuego Dead by Daylight ha dicho que un jugador masculino estaba amenazando con “disparar una escuela” usando un “AR-15” después de que se enojó por perder el juego mencionado.

Último mensaje Salvador Ramos: Informó lo que haría

De acuerdo con The New York Times, Ramos compartió sus planes con una niña de 15 años en Alemania, a quien conoció a través de la plataforma de transmisión en vivo Yubo , en los días y horas previos al tiroteo en Uvalde, Texas. La menor conocida con el apodo de Cece, le dijo al New York Times que conoció a Ramos en línea unas dos semanas antes de que él llevara a cabo el tiroteo.

La joven Cece afirma que Ramos le mostró su rifle recién comprado y rondas de municiones a través de una videollamada en los días previos al 24 de mayo. Según los informes, los dos hablaron la mañana del tiroteo, poco más de una hora antes de que Ramos comenzara su ataque.