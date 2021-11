Autoridades informaron cuál fue la ‘estrategia’ que usó el indocumentado Yery Medina para ingresar a Estados Unidos.

Yeri Medina ahora está acusado de cometer un brutal asesinato en Florida.

El inmigrante se valió de una regla de la Administración de EEUU para entrar al país. Una investigación del diario New York Post reveló cuál fue la ‘táctica’ que utilizó el indocumentado Yery Noel Medina Ulloa para cruzar la frontera e ingresar a Estados Unidos, donde ahora es acusado de cometer un brutal asesinato contra un hombre quien le había tendido la mano en Florida. Citando al Post, Fox News informó el jueves 4 de noviembre que Yery Medina, un hondureño de 24 años quien ha sido acusado del homicidio de un hombre de Florida, habría entrado por la frontera ilegalmente a Estados Unidos al afirmar ser un menor de edad no acompañado. Yery Medina habría entrado a EEUU gracias a una mentira El New York Post indicó que Yery Medina fue detenido a principios de octubre en Jacksonville, Florida, tras ser encontrado cubierto de sangre y luego acusado de la muerte de Francisco Javier Cuellar, un padre de cuatro hijos quien lo había acogido en su vivienda. El indocumentado tenía 23 años cuando lo arrestaron, pero el viernes pasado cumplió los 24. De acuerdo con el reporte de Fox News, el Post también detalló que el 13 de octubre las autoridades se enteraron de que Yery Medina le había dicho a los agentes fronterizos de Texas a principios de este año que era un adolescente de 17 años llamado Reynel Alexander Hernández.

¿Cómo consiguió Yery Medina el permiso de ‘La Migra’ para pasar la frontera? El gobierno del presidente Joe Biden no está expulsando a los niños no acompañados debido a las protecciones de salud pública del Título 42 y, en cambio, los ha estado procesando en el país y uniéndolos con patrocinadores cuando es posible. El Post informó que Yery Medina fue colocado en un refugio, se le entregó un Aviso de Comparecencia y luego fue liberado. Un portavoz del ICE confirmó a Fox News que esa agencia federal había presentado el 13 de octubre una orden de retención de inmigración contra Yery Medina, que, según dijo, era un ciudadano hondureño en situación ilegal, tras su arresto en Jacksonville por el delito de asesinato.

Gobernador repudia crimen de Yery Medina Las órdenes de retención de inmigración son presentadas por ICE a las fuerzas del orden y se refieren personas detenidas por cargos penales que el ICE tiene causa probable para creer que son no ciudadanos deportables. Las órdenes de retención solicitan que las fuerzas del orden notifiquen al ICE previamente la puesta en libertad de esas personas y las retengan hasta que el ICE pueda hacerse cargo de su custodia, explicó Fox News. La oficina del gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo al Post que está investigando cómo llegó Yery Medina a Jacksonville. “Este horrible crimen es el último ejemplo de cómo la migración ilegal sin restricciones cuesta la vida de los floridanos. Si no fuera por la política ilegal de ‘captura y liberación’ de la Administración Biden, el sr. Cuellar todavía estaría vivo hoy”, expresó la oficina de DeSantis al referido medio.

Una cámara grabó la tragedia que cometió Yery Medina La orden de arresto de Yery Medina mencionó que él fue encontrado cerca de un lago cubierto de sangre que conducía al cadáver de Cuellar, y que las cámaras de seguridad de una casa lo grabaron apuñalando a la víctima numerosas veces. Más tarde le confesó el crimen a un amigo, apuntó la orden. Una fuente de la Patrulla Fronteriza dijo a Fox News que tal incidente no era una sorpresa, dado lo difícil que puede ser verificar las edades de quienes dicen ser menores no acompañados. “Ni una sola persona en la Patrulla Fronteriza se sorprenderá por esto”, comentó la fuente. “Desde las grandes caravanas de 2019 y en la actualidad no tenemos forma de verificar la mayor parte de la información que ofrecen estas personas. Si no se han localizado antes, sus huellas no nos dicen nada”.

Le contó su ‘táctica’ a su madre Según el reporte del New York Post, Yery Medina engañó a las autoridades fronterizas de Texas al asegurarles que era un adolescente e incluso le contó a su madre la ‘trampa’. “Cuando entró (a Estados Unidos) me dijo: ‘Mami, no entré con mi nombre'”, relató su madre, Wendy Florencia Ulloa, a la cadena Univisión en español. “‘Entré con el nombre de otra persona porque ahí mismo en el albergue me ayudaron'”. Después, la víctima llevó al indocumentado a su casa en Jacksonville. “‘Mami, él es mi tío Frank'”, le dijo a su madre por teléfono. El ahora acusado y la víctima no son parientes, a pesar de que lo llamaba por el apodo. “Vivo con él. Pero no te preocupes. Me trata como a un hijo”, le contó a la progenitora, precisó el Post.

Tras ser arrestado, lloró e hizo confesión No está claro cómo Yery Medina terminó en Florida después de ser arrestado en Texas, o si fue transportado por medio de los vuelos secretos de la administración de Biden para reasentar a los inmigrantes menores de edad, acción que se reveló de manera exclusiva el Post el mes pasado. Las rutas de los vuelos incluían desde Texas hasta Jacksonville, según el informe. Los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados no respondieron inmediatamente a las preguntas sobre cómo acabó Yery Medina en Florida. Según su madre, autoridades le dijeron que tras su detención “lloró y les dijo: ‘Lo he matado. Lo he matado'”. Ahora está acusado de homicidio en segundo grado.

Arrestan a Nelson Carpio tras intentar matar a compañero con un cúter por reclamarle por beber en el trabajo Perdió los estribos y acabó preso. Autoridades policiales informaron que un indocumentado identificado como Nelson Carpio García fue arrestado por intentar matar con un cúter, también llamado exacto o cortacartón, a un compañero quien le reclamó por andar bebiendo alcohol en el sitio de trabajo. Los oficiales del Sheriff del condado de Polk, al oeste de Florida, arrestaron a Nelson Carpio García, de 22 años, por presuntamente atacar a un compañero de trabajo con el mencionado cortador de cajas, reseñó el diario local Click Orlando en su reporte publicado el lunes 1 de noviembre.

Nelson Carpio perdió los estribos y acabó en el peor sitio Citando a los oficiales, el periódico relató que Nelson Carpio estaba trabajando en una casa en construcción en Oak Reflection Loop, en Davenport, el sábado 30 de octubre cuando protagonizó una discusión con uno de los otros hombres quienes estaban trabajando en esa edificación. De acuerdo con un testigo, la discusión se originó porque el compañero le reclamó a Nelson García por estar bebiendo en el trabajo. Fue entonces cuando, según los oficiales, el ahora detenido atacó a su colega con un cúter, lo cortó varias veces en el cuello y el pecho y, de inmediato, escapó del lugar.

En el interrogatorio, Nelson Carpio admitió lo que ocurrió Rápidamente el personal de la construcción llamó a las autoridades y luego la víctima fue trasladada por aire a un hospital debido a la gravedad de sus heridas, indicaron los registros citados por Click Orlando. El herido fue tratado y posteriormente dado de alta. Más tarde, los agentes pudieron localizar a Nelson Carpio, quien terminó admitiendo haber “intentado matar” a su compañero, e incluso todavía cargaba el cúter. Ahora se mantiene recluido en una prisión y enfrenta un cargo de intento de asesinato en primer grado.