Revelan la supuesta razón por la que Nodal y Belinda terminaron.

La madre de Christian Nodal mandó a hacer una auditoría.

Los conflictos de la pareja fue por el dinero. Belinda Nodal Razón separación. Tras darse a conocer la separación de ambos cantantes, diversos seguidores y no seguidores de la relación apodada como ‘Nodeli’ se comenzaron a manifestar a través de redes sociales, unos en defensa de Belinda mientras que otros le daban la razón a Christian Nodal al haber decidido anunciar su ruptura amorosa. Pues desde que se anunció su separación muchas especulaciones surgieron al respecto unos aseguran que Christian le fue infiel a Belinda con su exnovia, otros comentan que la cantante le había estado “robando dinero” a Nodal cuando él no se daba cuenta, eso sin contar que muchos creen que la también actriz le pidió dinero al cantante. Gustavo Adolfo Infante revela la supuesta razón por la que Nodal y Belinda terminaron A través del portal de Milenio fue que se reseñó que el periodista Gustavo Adolfo Infante quien es el titular del programa ‘De Primera Mano’, recientemente dio a conocer la supuesta razón por la que Christian Nodal y Belinda terminaron su relación amorosa el pasado mes de febrero. Según el periodista ambos intérpretes rompieron porque la madre del cantante de regional mexicano, Cristy Nodal, presuntamente había pedido una auditoría para saber en que gastaba dinero su hijo, todo esto lo reveló a través de un live que realizo mediante su cuenta de Facebook.

Dan a conocer la razón de la separación de Christian Nodal y Belinda Al inicio de su live el periodista Gustavo Adolfo hace la mención de que Nodal le dio obsequios bastantes caros a Belinda y que incluso cuando la cantante tuvo que viajar a España, Christian se encargó de pagar absolutamente todo para que Belinda estuviera completamente cómoda y sin preocupación alguna. Inclusive dijo que “está bien” que le regalen obsequios que les nazca del corazón. “Las estrellas están acostumbradas a recibir buen trato y si a Belinda porque es una verdadera belleza está bien, ¿alguien los obligó, alguien les puso una pistola en la cabeza para que le dieran los regalos caros?, claro que no. Ellos los dieron porque querían alagarla, querían llenarla de emociones, pues querían apantallarla”, expresó. Archivado como: Belinda Nodal Razón separación.

Gustavo Adolfo Infante afirma que Nodal le dio regalos carísimos a Belinda “Nodal empezó regalándole bolsas carísimas, abrigos, pagándole los empleados a Belinda y se fueron tres o cuatro meses a Barcelona y Belinda llevaba un staff de cinco personas entonces, ¿quién creen que le pagaba el staff a Belinda, quién creen que pagó el carro cuando estuvieron en Barcelona, quién creen que pagó el hotel o la casa o departamento dónde se hayan quedado?”, comentó Gustavo Adolfo mediante su live. Posteriormente compartió que tras su regreso de Barcelona iniciaron a realizar investigaciones sobre el dinero, “Nodal todo, no dejaba que Belinda sacara un euro de su bolsa, no lo permitía. Y de repente Nodal viene para México y me cuentan que regresó con un dineral pero un dineral de allá de Europa y entonces ahí es donde empiezan las pestes de la familia de Nodal porqué empiezan a hacer investigaciones”.

La mamá de Nodal mando a hacer una auditoria “Los contadores de Nodal que a donde se va el dinero, que por qué estaba gastando tanto, que las facturas que le daba Belinda de donde salieron, fíjense nomas, que sí las facturas que le daba Belinda eran o no eran reales yo no sé si detectaron que algunas no eran reales pero empezó Nodal a reclamarle a Belinda”, señaló el titular del programa De Primera Mano Después el periodista informó que debido a los grandes gastos, la mamá de Christian decidió realizar una auditoria, “Que de que se trataba, que por qué tanto gasto, que por qué esto y por qué lo otro, Nodal empezó a pagar y a pagar y cuando la mamá de Nodal se dio cuenta fue cuando dijo ‘Oh, oh así no son las cosas y mi hijo no va a estar pagando todo esto’ y hablaron con él y le enseñaron una auditoria a Nodal de los gastos”. Archivado como: Belinda Nodal Razón separación.

Belinda se fue a España para realizar la segunda parte de su serie de Netflix “No sé si se haya gastado un euro, mil euros, diez mil pesos no lo sé pero no concordaban las cantidades entonces le dijeron ‘te está viendo la cara hermano’ y terminan tronando Belinda y Nodal. Ahora, me cuentan que Belinda está en un grito, que no quiere saber nada del mundo nada de nada que está en la depresión total”, dijo Gustavo Adolfo. “Se fue de viaje, está en España ahora en marzo arranca Belinda la segunda parte de la serie que fue hacer allá con Netflix y Belinda está pidiendo hacerlo en otro lugar, en otra casa no ha decidido ya le presentaron diferentes casas donde va a estar ya le dijeron ‘Belinda ¿viene tu staff, tu maquillista, tu vestidor, quienes vienen?’ y Belinda no ha dicho quienes van”.

Gustavo Adolfo asegura que Belinda está bajo una depresión total “Está llorando por los rincones. Después de una auditoria fue cuando tomaron la decisión y que la mamá del señor Christian Nodal es la que mandó a hacer la auditoria. Pero la culpa no la tuvo Belinda eh, la culpa la tuvo Nodal porque él fue para complacer, para apantallar, para tenerla aquí en la bolsa de su corazón a Belinda”, argumentó el periodista. “Le empezó a pagar cosas muy caras, muy caras, entonces le pagaba todo y la verdad es que Nodal será muy talentoso pero es un chamaco, tiene apenas 23 años de edad. Aquí no es hablar mal de nadie porque los dos salieron lastimados, él se puso rayones por todo el cuerpo”, expresó Gustavo Adolfo. Archivado como: Belinda Nodal Razón separación.

Christian Nodal y Belinda terminaron por cuestiones de dinero “Yo creo que esta historia se va a enfriar aquí, yo había dicho que iban a regresar pero no creo que regresen, yo creo que es cuando hay un choque que hasta que no haya una determinación por parte del perito cada quien se queda con su golpe cada quien se va a su casa con su corazón raspado”. “Nodal con un dineral que gastó nomás 60 millones de pesos en el puro anillo, no sé que más le habrá regalado pero el problema entre Nodal y Belinda es el dinero. Moraleja el dinero es del señor Nodal y el dinero es para gastarse él tomó la decisión y le costó caro”, fueron las últimas palabras que Gustavo Adolfo dio a través de su live. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

Internautas reaccionan ante las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante Ante las declaraciones que realizó el periodista los usuarios internautas de manera inmediata hicieron presencia con varios comentarios, unos dándole la razón a Gustavo mientras que otros atacaban ya fuese a Belinda o a Nodal tras las fuertes declaraciones que el titular del programa De Primera Mano realizó. “Eso solo lo hace una timadora, cuando amas a tu pareja no abusas de su confianza”, “Hay no te pasas Belinda es una oportunista toda operada hay más guapas que esa chica x que ella solo quiere dinero que trabaje”, “Lastima por BELINDA aquí la que se vio mal fue ella”, “La mamá enojada porque Nodal gasta el dinero en la novia que en la mamá”, “Nodal gasto porque quiso no es un bebé creo que lo que le duele a la Sra. Nodal”, se puede leer. Archivado como: Belinda Nodal Razón separación.