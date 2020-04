Expertos revelan una hasta ahora desconocida y desconcertante condición como síntoma del coronavirus en los jóvenes.

Conocida como “COVID-Dedos de los Pies”, ha sido identificada en niños y jóvenes que padecen la pandemia.

Se trata de lesiones con dolor en los dedos de los pies de pacientes adolescentes y jóvenes contagiados por la enfermedad.

Expertos médicos de una Universidad en la ciudad de Chicago, Illinois, han revelado una hasta ahora desconocida y desconcertante condición que presentan los pacientes adolescentes y adultos jóvenes contagiados con el coronavirus.

What are 'COVID toes'? Dermatologists, podiatrists share strange findingshttps://t.co/3vlCF2fWgn — TODAY (@TODAYshow) April 17, 2020

Conocido como “COVID-Dedos de los Pies”, el padecimiento podría ser un signo del coronavirus en personas asintomáticas, especialmente niños y jóvenes, quienes presentan lesiones dolorosas en los dedos de los pies al sufrir la pandemia mortal.

La doctora Amy Paller, presidenta del Departamento de Dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Northwestern, en Chicago, dijo a medios locales que “ha visto una gran cantidad de pacientes jóvenes con lesiones o golpes dolorosos en los dedos de los pies”.

NEW: A growing number of dermatologists treating coronavirus patients report patterns and trends of skin conditions—suggesting the skin could be a kind of window about what may be happening with COVID-19 inside the body. https://t.co/lQOhkYzKpj — ABC News (@ABC) April 20, 2020

“Las heridas pueden estar en un dedo del pie o en todos y pueden aparecer en la parte superior o inferior del pie. Las lesiones son de color rojo brillante pero pueden evolucionar a un color púrpura y en ocasiones pica y en otras duele”, aseguró al canal local WGN9.

"𝗖𝗼𝘃𝗶𝗱 𝗧𝗼𝗲𝘀"

-Possible sign of Coronavirus in youngsters

-Reddish-blue discoloration, itchy and/or tender red or purple

-Itching, burning and difficulty with joint movement (fingers)

-Pain when toes are involved

Source EJDP, Vol 30 n. 1, 2020, M. Troccoli #CovidToes pic.twitter.com/zRk8gyzgBT — Kramer & Pollack, LLP (@Kramer_Pollack) April 21, 2020

Al referirse a los síntomas que generalmente presentan estas personas, en quienes se detecta luego el COVID-19, destacó que “a menudo no tienen ningún otro signo de infección viral. Estamos viendo esto en números sin precedentes durante la pandemia”, afirmó.

Sin embargo, hasta el momento es solo una teoría del equipo médico liderado por la doctora Paller, pues el estudio carece de las pruebas suficientes para determinar con el ciento por ciento si existe una correlación directa entre las lesiones en los dedos y el coronavirus.

Shared by Peter Lio on social media; good summary of (potential) Covid manifestations in the skin #covidtoes #covidskin pic.twitter.com/XkbYr4J1Am — Joseph F. Merola, MD MMSc (@JosephMerolaMD) April 16, 2020

“La mayoría de los que tienen esta situación no se han realizado ninguna prueba y estamos esperando que salgan las pruebas de anticuerpos, para responder aún más a la pregunta sobre la relación con el COVID-19 y las heridas”, remarcó.

COVID TOES

What are the so called "covid toes" #covidtoes ?

We are trying to better understand the meaning of thys type of pseudo #chilblain lesions on the toes of mostly adolescents during the #COVID19 #pandemia . 👇 pic.twitter.com/ErlcnivSI2 — Dr. Ramon Grimalt (@DrRamonGrimalt) April 20, 2020

“Ninguno de estos adolescentes o adultos jóvenes ha tenido problemas serios tras sufrir las heridas supuestamente asociadoas al coronavirus”, dijo la experta. “Parecen resolverse después de algunas semanas. Tendremos que averiguar más a medida que esto avance”, finalizó.