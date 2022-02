Por su parte las personas que llegaron a convivir con ella decidieron alzar la voz y recalcar que la ex Miss Universo EEUU estaba pasando por momentos llenos de tensión y que desde tiempo atrás se encontraba en una lucha en contra de la depresión, compartieron mensajes llamando la atención de todos aquellos que pasan por esas situaciones, pero ahora de manera oficial se ha confirmado la causa del fallecimiento de Cheslie.

Antes de que se realizara el estudio de la autopsia muchos usuarios internautas comenzaron a especular sobre su deceso, pues como no se había dado a conocer la razón de su muerte los rumores comenzaron a circular a través de redes sociales de ususarios como de personas dedicadas a la farándula de manera independiente.

De acuerdo con la Agencia Efe, el cadáver de la ex Miss USA fue encontrado a las 7 de la mañana en el Edificio Orión de la calle 42, un lujoso rascacielos de esta zona del centro de Manhattan cerca de Times Square donde ella residía. La joven modelo tenía solamente 30 años cuando decidió acabar con su vida.

La ex Miss de Estados Unidos, Cheslie Kryst, murió por suicidio, según confirmó la Oficina del Médico Forense de la ciudad de Nueva York, fue declarada muerta después de caer de un apartamento de Manhattan. Los médicos forenses realizaron una autopsia el lunes y fue al día siguiente que se confirmó la causa de su deceso, declaró el portal de The Sun .

Su equipo de trabajo lamenta la muerte de la ex Miss EEUU

A través del portal de The Sun se informó que la compañía expresó lo siguiente luego de enterarse de la sensible noticia del fallecimiento de Cheslie Kryst: “Nuestros corazones están rotos. Cheslie no solo era una parte vital de nuestro programa, era una parte querida de nuestra familia Extra y conmovió a todo el personal”.

Por su parte, Erwyn Díaz, una videógrafa que compartió tiempo de trabajo con la ganadora de Miss Universo 2019, fueron alrededor cuatro años de acuerdo con The Sun, comentó ante el portal mencionado lo siguiente: “Ella estableció el estándar para todas las mujeres en Estados Unidos”. Archivado como: Revelan resultado autopsia Cheslie.