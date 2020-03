Revelan presunto plan de Trump para ordenar cuarentena en todo EE.UU.

El presidente Donald Trump está reflexionando sobre un plan que llamaría a la Guardia Nacional para hacer cumplir una cuarentena de dos semanas para todos los estadounidenses si no siguen las reglas de distanciamiento social para ayudar a contener la propagación del coronavirus.

Trump requeriría que todos se “quedaran en casa” en un plan de desarrollo que no se anunciaría sino hasta la próxima semana, dijo una fuente al Washington Examiner, que citó Daily Mail.

La mayoría de las empresas, excepto las tiendas de comestibles y las farmacias, también cerrarían.

Otras fuentes dentro de la administración de Trump dicen que el presidente también quiere dejar en tierra todos los aviones de las aerolíneas estadounidenses.

NEW from @SecretsBedard: @realDonaldTrump is preparing a plan to mobilize the National Guard to help enforce a two-week quarantine of the American public.

The plan would only keep drug and grocery stores open nationwide.https://t.co/CqXc1SQbKH

— Washington Examiner (@dcexaminer) March 20, 2020