Revelan mensaje que Fauci dará hoy al Senado y pone en alerta a EE.UU.

El doctor Anthony Fauci, principal experto en coronavirus en Estados Unidos, advertirá hoy al Senado del peligro de reabrir la economía muy pronto.

En el transcurso de este martes, el doctor Anthony Fauci advertirá del peligro de que varias partes del país abran demasiado pronto, mientras se indica que Times Square, en Nueva York, continuará vacío otras semanas más, informó ABC 7.

Fauci, director del Instituto Nacional de Salud, testificará en una audiencia en el Senado sobre cómo reabrir la economía.

Según un correo electrónico que envió al New York Times, Fauci está preparado para decir que si Estados Unidos se reabre demasiado pronto, enfrentaremos “sufrimiento y muerte innecesarios”.

“El mensaje principal que deseo transmitir al comité HLP del Senado mañana (hoy martes) es el peligro de intentar abrir el país prematuramente”, escribió Fauci en el comunicado que publicó el referido medio en la noche del lunes.

Full Fauci email message to me: pic.twitter.com/yq8IAa9f8g

Por otra parte, el estado de Nueva York se está preparando para reabrir parcialmente más adelante esta semana.

Tres regiones del norte del estado: Fingerlakes, Southern Tier y Mohawk Valley, han cumplido con las pautas de los CDC y comenzarán una reapertura lenta este viernes.

La ciudad de Nueva York, Long Island y los suburbios del norte tendrán que esperar, detalló ABC7.

“La probabilidad, en este momento, a menos de que ocurra algo milagroso, (es que) entraremos en junio. Por lo tanto, creo que es justo decir que junio es cuando potencialmente podremos hacer algunos cambios reales si podemos continuar nuestro progreso”, manifestó el alcalde Bill de Blasio.

La ciudad de Nueva York todavía necesita ver una disminución de 14 días en los casos, una vacante hospitalaria del 30 por ciento (en este momento es del 29 por ciento) y más pruebas y rastreo de contactos.

Antes de abrir, quieren poder identificar rápidamente cualquier infección nueva para que esas personas puedan aislarse.

Breaking News: Dr. Anthony Fauci plans to warn the Senate on Tuesday that if the U.S. reopens too quickly, Americans will face “needless suffering and death.”https://t.co/aMl7ZhheGc pic.twitter.com/KpiVRM5z0W

— The New York Times (@nytimes) May 12, 2020