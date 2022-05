Por el momento, las autoridades siguen trabajando en la investigación que ocurrió y señalaron que el sospechoso, primero disparó a su abuela antes de marcharse con su camioneta a la Elementary School y comenzar a atacar a los niños de la primaria, informó The Sun. El sospechoso fue abatido por las autoridades de Uvalde

“Hemos acogido varios de estos cursos y planeamos seguir haciéndolo. Me gustaría dar las gracias a los oficiales de UCISD Adrián Gonzáles, Rubén Ruiz y al Teniente de UCISD Mike Hernández por instruir el curso.”, indicó la publicación en Facebook, donde se compartieron las imágenes del ejercicio que se llevó a cabo en el mes de marzo. Archivado como: Fotos simulacro tiroteo Uvalde

Las fotografías que compartió el Departamento de Policía de Uvalde, muestran como Rubén Ruiz desempeñó el cargo de tirador activo mientras los demás estudiantes se encontraban tendidos en el piso mientras él pasaba. Las fotografías han dado la vuelta en redes sociales, donde las personas creen que es una causalidad “terrorífica” que le haya tocado desempeñar ese papel y dos meses más tarde, haya fallecido su esposa a manos de un tirador, indicó The Sun.

En los nuevos detalles que se dieron a conocer sobre el tiroteo, se especificó que el pistolero que masacró a 19 niños y dos maestros en una escuela primaria en Texas había advertido en mensajes en línea minutos antes del ataque que le había disparado a su abuela e iba a disparar contra una escuela, dijo el gobernador el miércoles e informó The Associated Press.

¿Ramos tenía antecedentes?

Los investigadores no arrojaron luz sobre el motivo del ataque, que también dejó 17 personas heridas. El gobernador Greg Abbott dijo que Ramos, un residente de la pequeña ciudad a unas 85 millas (135 kilómetros) al oeste de San Antonio, no tenía antecedentes penales ni de salud mental conocidos, según informó AP.

Pero unos 30 minutos antes del baño de sangre, Ramos envió tres mensajes en línea, dijo Abbott. Ramos escribió en el primero que le iba a disparar a su abuela, luego que le había disparado a la mujer y finalmente que iba a dispararle a una escuela primaria, según Abbott. No estaba claro si Ramos especificó qué escuela, aseguró The Associated Press.