El catálogo de Netflix se renueva cada año, y con esto salen series y películas de las cuales, nos arrepentimos todos de no haber visto más veces, pues ya no se encuentran disponibles, entre estos títulos sobresalientes, se encuentra ‘El Señor de los Cielos’, la cual salió de su catálogo ya hace un tiempo, haciendo que los fans se entristecieran.

De acuerdo al portal de noticias ‘Diez Minutos’, el actor de 45 años contó a ‘Hoy Día’ que no supo como controlar toda la fama con la que estaba lidiando: “No hay un manual para ser famoso, no supe cómo tomar toda esa atención”, reveló el actor que destacó que “el problema fui yo, tenía problemas de antes. No hay ningún manual para afrontar la vida”.

“No me reconocía a mi mismo”

El protagonista quien le dio vida al capo Aurelio Casillas, reveló en aquella entrevista, que se juntó con gente que no lo llevó por buen camino y que se dejó influenciar, haciendo que cayera en el exceso del uso de drogas y alcohol. “Tengo una personalidad muy obsesiva, y no es que fuera la serie o el personaje, fui yo el que se juntó con las personas inadecuadas en ese momento para que yo cayera en las drogas y el alcohol”. Expresó.

El antes músico, también reveló que llegó una etapa de su vida en donde no se reconocía sí mismo, pues se notaba completamente cambiado debido al exceso de uso de sustancia. “No me podía ver al espejo, a los ojos, ni por cinco segundos porque en realidad me daba un poquito de vergüenza conmigo mismo, porque tenía muy descuidado a mi niño interno y me reclamaba a cada rato. Ahora ya no me quito la mirada del espejo”, dijo Rafael de acuerdo al portal Diez Minutos.