Vaya situación en la que está metido Christian Nodal luego de aparecer cenando con su ex novia en un restaurante en pleno día de San Valentín, provocando que los rumores de una posible infidelidad hacía Belinda aumenten cada día más ¿será que sí le fue infiel?

¿La verdad sale a la luz? A pocos días de que Christian Nodal anunciara su separación con Belinda y en pleno día de San Valentín, se revelan fotografías en donde aparecía el cantante de 23 años cenando con su ex novia, la tapatía María Fernanda en un restaurante de Guadalajara.

Y es que, a pesar de que el cantante de 23 años no desmintió ni confirmó estos rumores, a los pocos días de su rompimiento y justo en pleno día de San Valentín , se comenzaron a revelar varias fotografías y videos en donde supuestamente aparecía Christian Nodal cenando con María Fernanda en un lujoso restaurante en Guadalajara.

Tras este comunicado, en donde se anunciaba su separación definitiva, diversos seguidores comenzaron a afirmar a través de redes sociales que era muy posible que Christian Nodal le había sido infiel a Belinda con su ex novia, la tapatía María Fernanda, y que por esa razón habían terminado.

A través de la cuenta de Instagram ‘La Doña del Chsime’ se podían observar varias fotografías en donde presuntamente aparecía Christian Nodal cenando con su ex novia, la influencer María Fernanda en un lujoso restaurante de la ciudad de Guadalajara. Cabe destacar que ellos dos terminaron en el año 2019, justo en medio de los rumores de que Belinda había sido la ‘tercera en discordia’

¿Sí es Christian Nodal cenando con su ex novia en Guadalajara?

Retomando las imágenes reveladas por la cuenta, se podía observar a lo lejos a Christian Nodal con una capucha negra puesta, mientras que parecía estar observando su celular, a su lado se encontraba una chica rubia muy parecida al color de cabello que María Fernanda utiliza.

A pesar de que no se pudo comprobar si realmente era Christian Nodal quien estaba cenando con la tapatía, en otro video muchos dieron por zanjado el tema, afirmando que en efecto sí era el cantante y su ex novia: “Efectivamente es Nodal cenando con su ex Fernanda en un restaurante en Guadalajara”, se podía leer en el pie del video.