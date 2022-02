Elisa Beristain y Javier Ceriani aseguran saber quien es el cirujano que supuestamente operó a Adamari López

Le llueven cientos de críticas a Adamari por mentirle a sus seguidores

¿Tuvo un contrato con Oprah Winfrey? Pruebas Adamari López operación: Le están lloviendo miles de comentarios críticos a la guapísimo puertorriqueña Adamari López, luego de que el canal de YouTube de ‘Chisme No Like’ mostrara pruebas de las que se confirmaría, que la conductora de Hoy Día, se habría hecho una cirugía para adelgazar, pero el problema no es ese. Lo que mucha gente le tacha a la conductora boricua, es que Adamari estaría ‘engañando’ y mintiéndole a sus seguidores promocionando una dieta estricta, diciendo que cumple con su alimentación y ejercicios, cuando la verdad es que muchos seguidores dicen, que debería promocionar el nombre del cirujano que la operó, veamos que dijeron Javier Ceriani y Elisa Beristain. Elisa Beristain habla de lo que pasó hace un año La conductora de ‘Chisme No Like’, dijo que hace un año les había comentado a sus seguidores, que Adamari engañaba a sus seguidoras diciendo que el ejercicio y las comidas de su dieta le habían ayudado a cambiar de imagen, peor la verdad es que confesó Elisa Beristain, que tienen pruebas para desmentir esto. “Hace un año les habíamos dicho que la señora Adamari López engañaba a sus seguidores, lo cual es terrible diciendo que había bajado de peso por el ejercicio que hace y sus comidas, cuando aquí les vamos a presentar evidencias”. Posteriormente la conductora mandó a presentar un ‘review’ de lo que se habló hace un año con respecto a las pruebas, en las cuales Javier Ceriani menciona que Adamari pertenece a un grupo de WW que es de Oprah Winfrey y ella y Adamari son muy cercanas, así lo dijo Javier en el programa ‘Chisme No Like’.

Nombre cirujano operó Adamari: Habría renovado contrato con Oprah Winfrey “Renovó contrato en enero para adelgazar, y verse mejor”, dijo Javier Ceriani en un video que se mostró en Chisme No Like hace un año. Ceriani aseguró, que Adamari se habría realizado una cirugía bariátrica en secreto, para poder adelgazar unos cuantos kilos y cumplir con lo que se comprometió con Oprah en un contrato millonario, aseguró Javier Ceriani a Chisme No Like. Esto lo mencionó el conductor de dicho programa hace un año, y hace unos cuantos días, los conductores volvieron a tocar el tema asegurando que la conductora de Hoy Día, si se había hecho una cirugía. Elisa recordó que pasó exactamente un año desde que ellos aseguraron que la boricua Adamari López se realizó esa cirugía. Esto iban comentando los seguidores en el programa: “CERANI ERES BIEN CHISTOSO CON EL JUGO DE CHIQUIS”, “Está mal que haya querido engañar a las personas, pero ¿Por qué tanta critica y tan dura?”, “​Que padre cirugía aquí lo importante es que es mucho dinero”.

Nombre cirujano operó Adamari: “Tenía que cumplir con el contrato” “Tenía un contrato millonario con Oprah Winfrey, y no podía decir que se hizo una cirugía porque tenía que cumplir con el contrato, que la dieta y el ejercicio, para que finalmente, tanto nosotros como la gente comente que no le creen nada”, posterior a esto, comienzan a mostrar pruebas de diversos comentarios que hace la gente sobre la dieta que lleva Adamari. Aseguraron el el programa ‘Chisme No Like’. “Es una bendición poder llegar diariamente a sus hogares y tener la oportunidad de mostrarles ejercicios y actividades saludables que nos pueden ayudar a mantenernos en el peso ideal”, escribió Adamari en una publicación de Instagram, en donde posteriormente muestra su cuerpo con leggins y ropa deportiva.

Recuerdan cuando Olga Tañón “balconeó a Adamari Los conductores del Chisme No Like mencionan que la conductora debería de ser honesta con sus seguidores, por lo cual Elisa Beristain comenta que ellos si hablarán con la verdad y dirán cual fue la cirugía que se se hizo exactamente Adamari López. “Se hizo un Bypass gástrico” comenta Elisa en el programa. Javier Ceriani menciona que incluso, Olga Tañón se metió en “la guerra”, la cual mencionó anteriormente que Adamari si se habría realizado una de estas cirugías para bajar de peso, y fue lo que recuerdan los conductores de Chisme No Like, además comentan que “la balconeó”. Los seguidores comentaron lo siguiente: “Mentirosa Adamari”, “​Que sea acá lo que quiera, la señora Elisa se hace botox y cuanto mugrero”.

Nombre cirujano operó Adamari: Se descubre el nombre del cirujano que habría adelgazado a Adamari Javier Ceriani y Elisa Beristain confesaron que habrían dado con la información del cirujano que operó a la boricua Adamari López y que por primera vez revelarían quien había sido. “Hoy día te confirmamos que Adamari se hizo un procedimiento único en Miami, por un cirujano que es uno de los mejores y es dominicano” Proceden a nombrar al cirujano, Abel Bello el cual dicen Javier y Elisa, que le realizó a Adamari López una manga endoscópica . “Te cosen el estómago, sin cortártelo”. Después los conductores muestran la identidad del cirujano el cual procede a explicar el procedimiento de la manga endoscópico.

Nombre cirujano operó Adamari: ¡Revelan el nombre del cirujano de Adamari y el procedimiento que se realizó! Los conductores de Chisme No Like, procedieron a mostrar un video del cirujano que dicen Elisa y Javier, es de origen dominicano, en donde explica como se lleva a cabo el procedimiento para la realización de dicha cirugía “Manga endoscópica”, mientras se ven imágenes ilustrativas del procedimiento. “En la manga gástrica endoscópica, iniciamos el procedimiento introduciendo una cámara especializada dentro del estómago. Una vez dentro del estómago observamos la apariencia de éste y colocamos una serie de marcas que nos van a servir de guía para saber en donde colocar las suturas”. Dice el doctor Abel Bello. (AQUÍ PUEDES VERLO EN EL MINUTO 58:28)

Critican a Adamari por no ser sincera Javier Ceriani, después de revelar la identidad del supuesto cirujano de Adamari, mencionó que no es cierto todo lo que ha dicho la boricua acerca de sus dietas, sus entrenamientos, y que tampoco lo logró con ayuda de Oprah Winfrey, ni el juguito de limón de Chiquis Rivera. Elisa Beristain comentó lo siguiente: “Uno con las tecnologías de ahora, es libre de hacerse lo que a uno se le de la gana, lo que nosotros estamos criticando es que no está bien que a sus seguidores les mientan, y a toda la comunidad y los latinos, lo criticamos porque no deben de engañar. Obviamente está haciendo negocio con Oprah, por hace lo hace. Imagínense cuanto le dará comentó Elisa a Chisme No Like.