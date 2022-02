De acuerdo con el portal ‘El Heraldo de México’ se rescata las declaraciones que los periodistas Elisa Beristain y Javier Ceriani dijeron a través de su programa ‘Chisme No Like’, en donde no solo dijeron la cantidad millonaria que debía Belinda, sino también quien se la había pagado.

Tras esto, el portal argumentó que alguien le había más había pagado esa deuda millonaria que Belinda tenía con el SAT, y no, no fue ni Beli ni mucho menos Christian Nodal quien se la pagó, sino más bien otra persona igual de allegada a ella. Muchos aseguraron que fue su presunto ex novio .

Seguidores reaccionan a la deuda de Belinda con el SAT

Ante estas declaraciones por parte de los conductores del programa Chisme No Like, varios de sus fieles seguidores no dudaron en irse sin antes haber comentado algo al respecto: “Ay que padre, que busque uno que se la page, Beli es muy linda, y se puede conseguir el hombre que quiera”.

“Nombre, ya el Nodal ya pasó, el que sigue, así es Beli, y debemos de aprender a no llorar por nadie, next, el que sigue”, “La araña tejiendo su telaraña, pero no le sirvió”, fueron uno de los tantos comentarios que se podía leer en la publicación de Chisme No Like. PUEDES VER LA PUBLICACIÓN AQUÍ