“Es muy difícil vivir mi vida si tú no estás aquí. Te extraño más que a nada en el mundo, pero sé que me cuidas desde el cielo y pronto nos volveremos a encontrar. Te amo mi angelito bello”, escribió Valentina en las redes sociales. Inmediatamente, los internautas reaccionaron ante este post.

Los fans no olvidan al Gallo de Oro

“Quién no extraña a sus hijos cuando Dios no los quita porque no entienden uno que son prestados, pero Dios sabe por qué hace las cosas lo único que nos queda es designación y muchas bendiciones”, “Y así se rompen familias, quedan hijos sin padres, gracias a la delincuencia organizada y a la corrupción en la que se pudren nuestras autoridades, paz en su tumba y fuerza a sus familiares para seguir la vida sin él”, escribieron los usuarios.

“Como me duele, como me duele, como me duele que te saque a bailar, ay Dios, su música me encanta”, “Ese es el amor que pasa el tiempo y todos recuerdan la gran pérdida”, “Los dados ya están tirados desde que nace una persona y el destino que es como una ruleta se encarga de detener justo en el tiempo que ya traes marcado desde antes de nacer”, fueron algunos comentarios.