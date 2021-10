Se revela la verdadera razón por la que el papá de Gomita la golpeó

Tendría un amorío con la cuñada de su hijo

Defiende a su madre y la golpea ¿El papá le fue infiel a la mamá de Gomita? El programa de Primera Mano reveló la posible razón por la cual el señor Alfredo Ordaz, papá de la comediante Araceli, mejor conocida como “Gomita” terminó golpeando a su hija y a su madre, revelando que no era la primera vez que esto ocurría. Relacionado Incendio en edificio en Taiwán deja al menos 46 personas muertas (FOTOS) La selección mexicana se mete al Cuscatlán y consiguen los tres puntos contra El Salvador Camilo y Evaluna anuncian que están esperando bebé (FOTOS Y VIDEO) Fue el pasado 11 de octubre cuando la comediante Araceli Ordaz, famosa por su papel de la payasita Gomita, reveló a través de sus redes sociales que su padre la había golpeado a inicios del mes de septiembre, comentando también que no era la primera vez que el señor ejercía violencia física contra ella. Gomita denuncia violencia en contra de su padre De acuerdo con sus declaraciones, fue el 3 de septiembre cuando Gomita le contaba a un amigo con lagrimas en los ojos que su padre la había vuelto a golpear después de que la payasita saliera en defensa de su madre, quien también estaba viviendo violencia domestica: ““Mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. Traigo esto hinchado (se señala la barbilla) y la quijada me duele, me aventó los golpes en la cara”, confesó en ese momento. Tras esto, la mexicana informó que desde eso momento ya no estaba dispuesta a callar este maltrato, a tal grado de informar que le había puesto una orden de restricción en contra de su padre: “(…) Ya no podrá acercarse a mí, aunque no se me hace justo que esté libre. Sé que he sido muy fuerte y todo lo callé, pero ya acabó este maltrato tanto psicológico como físico”, expresó.

Sus hijos lo mantienen; Se revela la supuesta razón por la que el papá de Gomita terminó golpeándola a ella y a su madre Y es que a pesar de que en ese momento Araceli Ordaz no había revelado la razón por la cual su papá la había golpeado, el día 12 de octubre, el programa conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante; “De Primera Mano”, informó la posible razón por la cual el padre ejerció esa violencia física en contra de ella y su madre, dejando a los conductores totalmente helados. Mediante un video, el cual fue compartido por la cuenta de @chicapicosa2, se ve como durante el programa hablaban de este tema, mientras que comentaban que tanto Gomita, como Lapizito y Lapizin (hermanos de Araceli) eran los que mantienen a su padre, ya que el señor no trabaja.

Se revela la supuesta razón por la que el papá de Gomita terminó golpeándola a ella y a su madre Ante esto, y antes de entrar de lleno al tema principal, Gustavo Adolfo Infante comentó que no había sido la primera vez que el padre de Gomita era denunciado por violencia, ya que en otra ocasión el señor Alfredo Ordaz, ya había estado en la cárcel por estos mismos casos: “Este señor fíjate que ya ha estado en la cárcel por violento o por pegarle a la gente”. Posteriormente a esto, el presentador reveló la posible razón por la que el padre de Gomita terminó golpeándola a ella y a su esposa (la mamá de Gomita), confesando que el señor tenía un romance con la cuñada de su propio hijo: “La realidad, nos enteramos de que el señor violento, el papá de Gomita, Lapizito y Lapizin anda con la hermana de la novia de Fredy (quien vendría siendo Lapizito)”.

Tendría un romance con la cuñada de su hijo; Se revela la supuesta razón por la que el papá de Gomita terminó golpeándola a ella y a su madre Tras esto, la madre de Gomita se enteró de este romance que tenía el señor con la cuñada de su hijo y fue cuando todo sucedió: “Entonces que la mamá le reclamó y él le puso una madriz% de aquellas, entonces se metió Gomita a defenderla y le metió una madriz% también a ella”, finalizó el conductor para el programa de espectáculos “De primera mano”. A lo que otro conductor recordó que la misma comediante confesó que no había sido la única vez en la que su padre la había golpeado, y que esa era una de las tantas razones por las que Araceli se quería ir ya de su casa: “Pero, dicho por Gomita, dice no es la primera vez que me golpea, este fue el acabose de las cosas”.

Ella lo encaró y la golpeó; Se revela la supuesta razón por la que el papá de Gomita terminó golpeándola a ella y a su madre “Entonces, para la gente que ya sigue a Gomita desde hace tiempo, ya entienden el porque hace poco ella le urgía irse de su casa, ella decía que desde los 15 años ya se quería ir de ahí, tenía una urgencia por salirse de ahí, hasta que se hizo de su propiedad hace poco tiempo y se ha ido”, informó Lalo Carillo para el programa. Para finalizar, y a pesar de que mucho dicen no creer lo que pasó con Gomita y su padre, la misma madre de la comediante mandó un contundente mensaje a través de redes sociales, en donde agradecía a su hija por haberla defendido de esa manera contra su padre: “Te amo hija, muchas gracias”, escribió la madre de Gomita a las pocas horas del día 12 de octubre, mensaje que fue rescatado por el programa. VIDEO AQUÍ

Gomita hace terrible denunica de su propio papá en medio del llanto ¡Terrible! Unos cuantos días después de haber celebrado su cumpleaños número 27, la infuencer y expayasita Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, hace terrible denuncia de su propio papá en medio del llanto: “Sé que he sido muy fuerte y todo lo callé”. Fue a través de sus historias de Instagram, video que retomaron diferentes cuentas, que la influencer no aguantó más y abrió su corazón con sus seguidores, quienes no se hubieran imaginado por todo lo que ha pasado la joven en los últimos años.

Defendió a su mamá de su propio padre En primer lugar, se puede ver a Gomita dedicarle la canción Grande, intepretada por Gloria Trevi y Mónica Naranjo, a su padre, al mismo tiempo que se lee la palabra “Escucha”: “Me hiciste daño, debiste hacerlo con alguien de tu tamaño, abusaste porque me faltaban años y pensé: ‘algún día creceré’”. “Me diste un golpe y luego dos y luego me llevaste al borde. Te burlaste porque te creías enorme y pensé: ‘algún día creceré’. De mis cenizas, de mis trozos rotos, debes creer en lo que ven tus ojos, puse un pie, me paré, me elevé”, dice otra parte de esta canción.

“Corre por tu vida” A pesar de lo delicado de este tema, la influencer se ve de buen ánimo. Gomita eligió otra parte de este tema musical para expresar su sentir por lo que le hizo su papá tanto a ella como a su madre. Ahora, decidió poner la palabra “Corre”. “Como león yo rugí, como un ternero te vi, temblando de miedo por mí porque si tú sigues aquí. Corre por tu vida que no se me olvida todo lo que hiciste. Yo estoy en la cima y aquí, desde arriba, no grites que no puedo oírte”, cantó Araceli.

“No más violencia contra las mujeres” Después de que compartiera la frase “No grites”, Gomita compartió una imagen con la leyenda “No más violencia contra las mujeres”, pero lo que mostraría a continuación dejó impactados a sus seguidores, quienes no sospechaban que esto hubiera pasado. Con fecha del 3 de septiembre de este año, se observa a Gomita limpiándose las lágrimas mientras le decía a un “amigo” que acababa de pasar por “lo más cul… que siempre le ha pasado”, y por desgracia, llevaba mucho tiempo guardado.