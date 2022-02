El peor caso de piojos de la historia

La pequeña estaba infestada de estos bichos

de estos bichos Seguidores reaccionan al video

CURIOSO: A través de redes sociales, una cuenta en TikTok sorprendió a todos los usuarios de ese sitio al publicar el caso más horroroso de piojos. Se trata de una pequeña que estaba infestada de estos molestos bichos. Las imágenes no solo causaron sorpresa sino asco entre los internautas.

Los piojos han sido uno de los bichos que más han molestado a miles de personas en el mundo, y no solo en niños, sino también se han presentado casos en adultos. Y es que para los que no sepan, estos insectos cuando habitan en tu cuero cabelludo crean una especie de comezón que hace imposible no rascarte, además de que son muy fáciles de pegarse.

Se revela el caso más horroroso de piojos

Tras esto, el portal The New York Post rescató un video publicado en redes sociales en donde se veía el caso más horroroso de piojos nunca antes visto, y es que la paciente estaba infectada de estos molestos bichos, provocando que miles de usuarios no dudaran en reaccionar.

El equipo llamado ‘The Lice Angels’ publicó a través de su cuenta de TikTok, en donde dicho sea de paso se publican varios clips de algunos casos de personas con piojos, la cuenta sorprendió al revelar el caso más grotesco de todos, un video que pocos valientes se han atrevido a ver completo.