Y así lo fue, ya que durante esta reunión donde se informó que el programa llegaría a su final, al menos con Telemundo, esto debido a que el canal de televisión ha decidido no renovar el contrato luego de 8 años al aire. De acuerdo con La Opinión, el contrato que tiene este programa con Telemundo terminará en el mes de Diciembre, por lo que aún le quedan dos meses al aire.

De acuerdo con información del periódico, todo el equipo que trabaja en Suelta la Sopa, desde empleados hasta los miembros de la productora High Hill Entertainment, dueña del programa que co-produce el show con Telemundo, fueron citados a una reunión al finalizar la emisión, y es que a pesar de que no se conocía el carácter de esta junta, ya muchos temían lo peor para el programa.

Al inicio de dicho comunicado, los productores de la cadena respondieron y confirmaron esta noticia, afirmando que el programa ya no estará para el año 2022: “A fines de este año, Suelta la Sopa estará llegando al final de su ciclo en Telemundo”, informó.

A pesar de que esta noticia no se ha confirmado de manera pública, ya que ni siquiera las redes sociales del programa han posteado algo al respecto, la periodista Mandy Fridmann se comunicó con la cadena de Telemundo para saber si Suelta la Sopa ya no formaría parte de su barra de programación.

“Alguien estará super feliz y se va a reir de todos sus ex compañeros JAJAJA, les llegó su hora”, “Alguien va a estar brincando de alegriaaaa”, “A la Carolina Sandoval le gusta esta noticia”, “¿Qué pensará la venenosa después de que la corrieron y ahora adiós para Suelta la Sopa jajajaja”, “La venganza de la Venenosa Sandoval JAJAJ”

Por otro lado, la cuenta de Instagram de @chicapicosa2 compartió esta noticia a través de su página, en donde seguidores en redes sociales no dudaron en dejar su opinión al respecto, sacando a relucir el antiguo problema que la producción tuvo con la venezolana Carolina Sandoval, quien a palabras de ella “fue injustamente despedida” de Suelta la Sopa:

Seguidores reaccionan; Cancelan el programa Suelta la Sopa

Algunos seguidores de la cuenta se mostraron felices por esta noticia, ya que consideraban que solamente hablaban de pocos artistas: “Pues es que también hablan de los mismos, Chiquis, Los Rivera, Ninel Conde, Gabriel Soto, ya aburrían”, “Al fin, es el peor programa de chismes que existe, ya se habían tardado”.

“Nunca ha servido ese programa, en hora buena, se tardaron mucho tiempo para hacerlo”, “Yo me alegro, doble moral que son, se las da de santo y hacen de todo con sus vidas, además que no dan ninguna nota que ya uno no supo antes, solo hablan de los mismos”, “Que bueno, porque ni se les entendía, nada más se interrumpían”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer ante la noticia de la presunta cancelación del programa Suelta la Sopa.