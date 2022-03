Anuncian reunión entre Estados Unidos y China en medio de tensiones

Según un funcionario estadounidense, Rusia habría pedido ayuda militar a China antes del encuentro

La posibilidad de que China ofrezca ayuda financiera a Rusia es una de las varias preocupaciones del presidente Joe Biden

El presidente Joe Biden despachó a su asesor de seguridad nacional para un encuentro en Roma el lunes con un prominente funcionario chino, en medio de denuncias de que China está propagando desinformación rusa sobre la invasión de Ucrania y podría ayudar a Rusia a evadir las sanciones económicas.

El encuentro entre el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y el asesor de política exterior chino Yang Jiechi se centrará en “esfuerzos para manejar la competencia entre nuestros dos países y hablar del impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania en la seguridad regional y global”, declaró Emily Horne, hablando en nombre del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Estados Unidos ha acusado a China de propagar alegatos falsos de Rusia de que Ucrania tiene laboratorios de armas químicas y biológicas gracias a la ayuda norteamericana. Altos cargos en Washington afirman que Beijing trata de justificar un posible ataque ruso con armas químicas o biológicas en Ucrania.

Sullivan expresó en el programa “Meet the Press” de NBC el domingo que cuando Rusia empieza a acusar a otros países de estar preparándose para lanzar ataques biológicos o químicos, “es buen indicio de que se están preparando para hacer eso mismo”, de acuerdo con información de The Associated Press.