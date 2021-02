Tras la reunión en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden y los senadores republicanos no llegaron a un acuerdo sobre un tercer paquete de estímulo

Biden indicó que no aceptaría un acuerdo de 618.000 millones de dólares propuesto por los republicanos

“Él no aceptará un paquete que no esté a la altura del momento”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca

El presidente Joe Biden les dijo a senadores republicanos durante una reunión el lunes que no está dispuesto a llegar a un acuerdo sobre un paquete de 618.000 millones de dólares en ayuda por la pandemia que le presentaron y que es de sólo una fracción de los 1,9 billones que él desea, informó The Associated Press.

No se logró ningún convenio durante la sesión de unas dos horas, la primera de Biden con legisladores en la Casa Blanca, y los demócratas en el Congreso siguieron adelante con su trabajo preparatorio para aprobar el plan del mandatario de ayuda por la pandemia con o sin los votos de los republicanos.

A pesar de la exhortación del grupo republicano para que se actúe en forma bipartidista, como parte del empeño de Biden para unificar al país, el presidente especificó claramente que no demorará la entrega de ayuda con la esperanza de granjearse el respaldo republicano.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que, aunque hubo áreas en las que ambas partes estuvieron de acuerdo, “el presidente también reiteró su punto de vista de que el Congreso debe responder audaz y urgentemente, e hizo notar muchas áreas que la propuesta de los senadores republicanos no atiende”.

“Él no avanzará más despacio en los trabajos para responder a esta crisis urgente, y no aceptará un paquete que no esté a la altura del momento”, agregó.

Ambas partes tienen puntos de vista muy divergentes.

El grupo de 10 senadores republicanos está enfocado principalmente en la crisis en los servicios de salud y en pagos directos más pequeños de 1.000 dólares a los estadounidenses, y Biden encabeza a los demócratas hacia un paquete de rescate más amplio, tres veces mayor, para apuntalar a los hogares, a los gobiernos locales y a una economía parcialmente cerrada.

En un proceso de vía rápida, el objetivo es tener la ayuda por el COVID-19 aprobada para marzo, cuando expiran la asistencia adicional por desempleo y otros apoyos por la pandemia, lo que pone a prueba la capacidad del nuevo gobierno y del Congreso para dar resultados, con riesgos políticos para todas las partes en caso de que no se logren.