“Estoy aquí por mi familia… sería mucho más fácil para mí no estar aquí (en la conferencia de prensa) ahora mismo”, dijo el visiblemente atribulado padre, quien agradeció las muestras de solidaridad que ha recibido la familia ante la tragedia que les tocó vivir, a la cual calificó de una auténtica “pesadilla”.

El hombre, a quien por momentos se le cortaba la voz, describió a su fallecido hijo como una luz en un mundo que a veces es oscuro. “Creo que si el mundo fuera mejor, entonces tal vez este hombre que obviamente estaba enojado por algo, tal vez no habría tomado esa decisión”.

“Es una pesadilla”, dijo Paul Castro al ser cuestionado sobre cómo se siente tras el asesinato de su hijo. “La gente siempre dice que no hay palabras para describir la pérdida de un hijo y es cierto”, agregó el hombre que para su mala fortuna se lió en una discusión sin sentido con otro conductor tras salir del partido de los Astros Vs Athletics, al cual había asistido junto a David y otro de sus hijos.

En medio del dolor, Castro recordó que su hijo esperaba estudiar ingeniería química en la Universidad de Texas A&M o en la Universidad Purdue. Recientemente, David recibió sus puntajes PSAT, que revelaron que había calificado como Becario Nacional al Mérito. Además, según el padre, al muchacho le interesaban las políticas públicas, el cambio climático, el calentamiento global y la violencia armada.

Paul Castro dijo que está buscando otro tipo de justicia y lanzó una importante petición: “Estoy buscando justicia y le pido a la ciudad de Houston que se una e identifique a este hombre, pero si no puede hacer eso, le pido un acto de bondad al azar en servicio a la memoria de mi hijo”.

Retrato hablado asesino David Castro: Los trágicos hechos

Paul Castro recordó al canal de televisión local KPRC2 los trágicos hechos en los que perdió la vida su hijo David Xavier Castro: “Aceleré y él todavía estaba justo detrás de mí. Me moví y él estaba justo detrás de mí. Me moví y reduje la velocidad y él estaba justo detrás de mí, dije ‘esto no es bueno'”.

Todo comenzó, de acuerdo con el relato del atribulado padre, cuando el conductor del Buick blanco le reclamó que no lo dejaba ‘meterse’: “Él sale del auto y comienza a gritarme, y él está como, saliendo del auto, y me grita y me dice: ‘Deja entrar a mi auto'”, recordó Paul. “Le dije: ‘Oye, ya dejé meterse a tres autos'”.