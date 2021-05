Si usted es un contribuyente elegible para los pagos federales de ayuda y aún no ha recibido el tercer estímulo o incluso el primero y el segundo, hay varias razones que explican el motivo del retraso del cheque de estímulo.

El Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) ya ha enviado al menos 165 millones de cheques de estímulo correspondientes a la tercera ronda de pagos directos de ayuda por la pandemia del COVID-19, sin embargo, hay muchas personas que aún no han recibido su dinero.

Para saber de qué forma usted recibirá su pago debe ingresar a la herramienta del IRS “Get My Payment” para conocer cómo y cuándo se entregará su dinero y si el cheque ya le fue ha enviado.

En tal caso de que el IRS haya enviado su cheque a una dirección antigua, será necesario volver a emitir un nuevo pago, retrasando aún más la llegada del cheque. De igual forma, si alguien cambió de cuenta bancaria la agencia no tendrá forma de saber sus nuevos datos bancarios hasta que se le proporcione.

Si entre un pago federal y otro algún contribuyente elegible se mudó de domicilio es probable que sufra un retraso en la recepción de su cheque de estímulo si no lo notificó al IRS. La agencia tributaria envía los pagos al lugar donde suele enviar la devolución de impuestos.

“Una laguna legislativa permite a los acreedores embargar su cheque de estímulo. El dinero en efectivo se puede incautar para pagar varios tipos de deudas, aunque no las deudas tributarias ni la manutención de los hijos atrasados”, de acuerdo con MoneyWise .

Si usted ya debía recibir su cheque pero no lo ha visto podría significar que alguien lo ha tomado por usted. En las rondas de pago anteriores estaba prohibido que los cobradores de deudas se adueñaran de los cheques, sin embargo en la más reciente ronda de pagos de ayuda no está prohibido.

Eso sucedió con clientes de JPMorgan Chase y Wells Fargo, que no recibieron el efectivo en sus cuentas hasta días después de su distribución. Los bancos dijeron que estaban observando la “fecha de vigencia” del IRS para poder emitir los pagos.

De acuerdo con informes, en algunos casos el IRS aparentemente está poniendo los pagos con fechas “a futuro”, así que es posible que su banco no ponga el dinero de su estímulo económico a su disposición hasta la fecha oficial que indicó el IRS.

El cheque puede retrasarse si no suele presentar declaraciones de impuestos

Aquellos que no suelan presentar declaraciones de impuestos y que no se hayan incorporado recientemente al sistema tributario del IRS, no es un beneficiario del Seguro Social o jubilación ferroviaria, pueden sufrir retrasos en la recepción del cheque de estímulo.

Si el IRS no tiene ningún registro que demuestre que es elegible para un cheque de estímulo difícilmente podrá hacerle llegar su pago a una persona que resulte elegible. Para solucionar esto puede “utilizar un programa de software de impuestos confiable para estar en el radar del IRS”, de acuerdo con MoneyWise.