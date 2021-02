Este año, con mayoría demócrata en ambas cámaras y con el demócrata Joe Biden en la Presidencia, la ley podría tener otro futuro, ya que ahora los republicanos no tienen la mayoría en el Senado.

La Ley del Sueño, así nombrada por el término de “soñadores” que se dan a sí mismos los jóvenes amparados por DACA y que alude al “sueño americano”, no progresó el año pasado en el Congreso.

Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de la organización United We Dream , indicó en un comunicado que la reintroducción de la Ley del Sueño en el Senado “es una prueba directa del poder innegable de los jóvenes inmigrantes y nuestros aliados, que han empujado por una legislación significativa que proteja a nuestras comunidades”.

Algunos son ‘escépticos’ con la nueva ley

Más escéptica, Erika Andiola, prominente líder del movimiento de los “soñadores”, declaró en Twitter: “He perdido la cuenta de cuántas veces (la Ley del Sueño) ha sido introducida”.

“No importa cuántos proyectos de ‘senda a la ciudadanía’ sean presentados si los demócratas no tienen la voluntad de hacerlo. No tengo fe en que los republicanos apoyen cualquier proyecto que no les dé a cambio más leyes xenófobas”, dijo Andiola, a la vez que urgió a la aprobación del nuevo proyecto, según Efe.

Cabe mencionar que, la nueva propuesta se anuncia en medio de las expectativas por la nueva reforma migratoria que Joe Biden ha prometido presentar al Congreso.

Dicha reforma contemplaría una vía a la ciudadanía para más de diez millones de indocumentados, y dreamers tendrían un beneficio mayor con la ley.

