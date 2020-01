El FDA emitió un comunicado en el que anuncia que se retira queso Cotija en cinco estados de gran presencia hispana por por posible contaminación de una toxina que produce una forma mortal de E. Coli.

La empresa implicada es Quesos La Ricura LTD., de Hicksville, Nueva York, y está retirando los productos de forma voluntaria. El retiro del producto se realizó después de que el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida descubrió la posible contaminación.

El producto que estaría contaminado es el Queso Cotija en paquetes de 12 oz. El queso podría estar contaminado con la bacteria E. coli productora de toxina Shiga, la cual causa diarrea, a menudo hemorrágica.

Archivado en: Retiran queso cotija

Algunas personas que se enferman pueden desarrollar una forma de insuficiencia renal llamada Síndrome Uremico Hemolítico (SUH), más probable en niños y ancianos.

Este síndrome sí puede causar daño renal grave e, incluso, la muerte.

Este producto viene en un recipiente de espuma de poliestireno amarillo envuelto en plástico con una etiqueta que dice “Quesos La Ricura Queso Cotija, Queso Cotija envejecido durante más de 60 días” UPC : 7 69087 00933 6 y un peso de 12 oz. Esta información solo se aplica a la fecha de “Vender antes” del 20 de mayo de 2020-3 / 20 de mayo de 2020-4.

The cheese comes on yellow styrofoam, wrapped in plastic. The label reads “Quesos La Ricura Queso Cotija, Cotija Cheese aged over 60 days.” The sell by date will be “May 20, 2020-3/May 20, 2020-4.”https://t.co/lN8XXoNs6b

— Florida Issues (@FloridaIssues) January 27, 2020