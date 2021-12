Retiran del mercado más de 200 productos en 19 estados por listeria

Este lunes, 27 de diciembre, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) anunció que la empresa Fresh Express estaba retirando de los anaqueles de los supermercados múltiples productos de ensaladas frescas de las marcas Fresh Express, Bowl and Basket, Giant Eagle, Marketside, entre otros.

Residentes en 19 estados podrían estar en peligro

y es que "los artículos de ensalada retirados del mercado se distribuyeron a través de minoristas en las regiones del noreste y medio oeste de los Estados Unidos, así como a través de distribuidores y minoristas en Canadá".

Los estados de Estados Unidos a los que llegaron las diversas presentaciones de ensaladas son: Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Wisconsin. También fueron distribuidos en las provincias canadienses de Ontario y Manitoba.