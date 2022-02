Retiran ensaladas del mercado por dos brotes mortales de Listeria

Los compradores deben tomar en cuenta que no se trata solo de productos que dicen en el empaque Dole. Este es el LISTADO DE MARCAS AFECTADAS: Ahold, Dole, HEB, Kroger, Lidl, Little Salad Bar, Marketside, Naturally Better, Nature’s Promise, President’s Choice, Simply Nature.

¿Dónde fueron distribuidas las ensaladas Fresh Express?

“La distribución en EE. UU. incluye los estados de CT, IA, IL, IN, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, ND, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, WI. La distribución canadiense incluye las provincias de Ontario y Manitoba”, agregó la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA).

Entre las marcas afectadas por este brote están “Fresh Express, Bowl & Basket, Giant Eagle, Little Salad Bar, Marketside, O Organics, Signature Farms, Simply Nature, Weis Fresh from the Field y Wellsley Farms Organic”, indicó los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).