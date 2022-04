Un video donde se aprecia a Will Smith molesto ha resurgido en la actualidad.

En la grabación, Will Smith le pidió a su esposa no usarlo para influir en las redes sociales.

El polémico video llega a los medios luego del escándalo ocurrido en la ceremonia del Oscar. Will Smith pidió a su esposa Jada Pinkett Smith que no lo usara para tener influencia en las redes sociales, según se apreció en un video de 2019 que ha resurgido en la actualidad y se está volviendo viral en momentos en que el actor sigue enfrentando las consecuencias de su bofetada a Chris Rock en la ceremonia del Oscar. El video de 49 segundos, que en un principio fue grabado por Jada Pinkett Smith en su Instagram Live, ha registrado miles de visitas en el portal Reddit desde que resurgió el jueves luego de la agresión de Will Smith al comediante Chris Rock a finales de marzo, reseñó el New York Post. Resurge polémico video de Will y Jada Smith El actor de 53 años fue noticia internacional cuando irrumpió en el escenario de la entrega de premios y abofeteó a Chris Rock por hacer una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith. Ahora, el nuevo video de 2019 que ha salido a la luz ha provocado especulaciones sobre el estado de la unión de los Smith, y algunos usuarios afirman que la estrella de “Men in Black” parecía “incómoda” y “ansiosa” mientras hablaba con su esposa en ese momento, según la reseña del Post. Jada Pinkett Smith, de 50 años, grabó inicialmente el video para promocionar su programa de entrevistas “Red Table Talk”, mientras le decía a Will Smith: “Sabes que (la terapeuta) Esther Perel viene a la mesa, va a estar en ‘Red Table'”. A continuación, la cámara enfocó a su marido a quien le preguntó: “¿Dirías que ella ha sido fundamental para que tú y yo redefinamos nuestra relación?”.

Will Smith pidió a su esposa no usarlo para las redes Entonces, Will Smith pareció irritado por la pregunta y respondió: “Yo diría que no te pongas a grabarme sin preguntarme”. De inmediato, Jada Pinkett Smith aparentemente hizo caso omiso de la petición de su esposo y dijo a los espectadores que “sigue lidiando con la tontería”. A continuación, ella continuó enfocando a Will Smith mientras comentaba: “¿Dirías que ella (Perel) nos ayudó a curar las heridas que nos causamos el uno al otro?”. Pero el continuo cuestionamiento estaba claramente frustrando a la estrella de “Bad Boys”, quien respondió: “Mi presencia en las redes sociales es mi pan de cada día. Así que no puedes utilizarme sólo para las redes sociales. No empieces a grabar; estoy en mi casa. No empieces a grabar”.

Usuarios reaccionan ante el video de un Will Smith “incómodo” De acuerdo con el reporte del Post, un espectador acudió a la sección de comentarios de la página de Reddit donde ha resurgido el video y escribió: “Él (Smith) parece tan incómodo”. Otro usuario comentó: “Él parece muy ansioso, como si supiera que Jada va a provocarlo y tuviera miedo de cómo va a salir”. El año pasado, los Smith confirmaron que estaban en un matrimonio abierto. Mientras tanto, el jueves, el ex de Jada Pinkett Smith, August Alsina, respondió a los rumores de que estaba planeando escribir un libro sobre su romance. “¿Cuál sería la necesidad de escribir un libro sobre mi supuesta ‘vida sexual’ con QUIEN SEA, ALGUNA VEZ, en la vida?”, escribió en un post de Instagram. “Si buscas ese tipo de entretenimiento, lee el libro llamado ‘Santa Biblia’ mientras estás en ello”.

¿Problemas en la relación? (Pulsa en la imagen para ver el video) La semana pasada, unas fuentes le dijeron a Page Six que Will Smith “estaba en el filo de la navaja después de tolerar meses de burlas sobre su matrimonio” antes de abofetear a Chris Rock en la ceremonia del Oscar. El New York Post recordó que en su monólogo, el comediante comparó a Jada Pinkett Smith, quien padece alopecia y se afeitó la cabeza el pasado verano, con el personaje calvo de Demi Moore en la película “G.I. Jane”. Se vio a Jada Pinkett Smith entre el público con cara de no estar impresionada por la ocurrencia antes de que su marido irrumpiera en el escenario, agrediendo física y verbalmente a Chris Rock. Desde entonces, Will Smith se ha disculpado ante la Academia de Cine y ha emitido una disculpa formal.

Se interna en centro de rehabilitación El gran conflicto que tuvo lugar entre Will Smith y el comediante Chris Rock durante la entrega de los premios Oscar ha dado mucho de que hablar, desde que ocurrió el incidente miles de especulaciones han surgido, así como las declaraciones por parte de Chris al revelar que medidas tomará ante el golpe que recibió. No cabe duda que la gran bofetada que tuvo lugar el pasado domingo 27 de marzo causó gran conmoción durante la gala más importante para los famosos así como en las redes sociales, pues desde ese suceso se han tocado varios temas controversiales, desde las declaraciones de Chris Rock, Will Smith y su propia esposa Jada.

Las consecuencias tras la bofetada El momento que se situó en boca de todos podría traer grandes consecuencias para el actor, pues afirmaron que los jefes de la agencia de talentos de Smith, Creative Artists Agency (CAA) se encontraban en conflicto tras no saber qué hacer con el actor tras la bofetada que protagonizó en los Oscar. Se dijo que mantuvieron una larga charla para saber que era lo que se tenía que hacer con Will Smith, si es que deberían de despedirlo permanentemente o dejar que continuara con su carrera ante la agresión que se llevó a cabo durante la gala más esperada e importante para las celebridades.

¿Qué pasará ahora? Luego de la tremenda bofetada que Will Smith le plantó al comediante Chris Rock, muchas inquietudes han salido a la luz, una de ellas es qué pasará de ahora en adelante con el actor después de que millones de personas pudieron ser testigos de la agresión física que tuvo con su colega el pasado 27 de marzo. Ahora ha surgido un nuevo tema que ha inquietado a los millones de fanáticos del protagonista de ‘Soy Leyenda’, luego de que se diera a conocer a través del portal de El Financiero que Will Smith se reclutará en un centro de rehabilitación para las celebridades en donde intentará recuperarse del estrés vivido tras los Oscar. Según El Financiero, el actor ha visto su carrera totalmente afectada tras renunciar como miembro de la Academia antes de que los organizadores de los premios más importantes para la industria del cine en Hollywood, tengan la oportunidad de reunirse para debatir cuál es el futuro que le espera a Will Smith.

La ayuda que recibirá De acuerdo con lo difundido por el diario de El Financiero, después de haber compartido un comunicado en el que ofreció disculpas a la Academia y al mismo Chris Rock y donde aseguró sentirse avergonzado al afectar a su familia, a los televidentes de la ceremonia y al resto de los invitados, es que Will Smith toma una drástica decisión. Pues el actor será recluido para tomar un tiempo que será para asimilar lo ocurrido, descansar, liberar su estrés y alejarse de todas las críticas a su alrededor, según lo señaló el medio citado. Aseguran que Will tendrá a su disposición una serie de expertos quienes lo guiarán psicológicamente. Todo eso para que Will Smith pueda continuar con su trabajo y tratar de salvar por completo su reputación. “El impacto de la agresión ha afectado mucho a Will, por lo recibirá ayuda para lidiar con el estrés”, expresó una fuente cercana al actor para el medio citado previamente.