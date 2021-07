Resurge video de Rosie Rivera discutiendo con su esposo a gritos

Seguidores le recriminan a la empresaria

Llaman mustia a la hermana de Jenni Rivera Resurge video en redes sociales en donde la empresaria estadounidense, Rosie Rivera, también hermana de la fallecida Jenni Rivera, sostenía una acalorada pelea con su aparentemente esposo Abel Flores en pleno estacionamiento, seguidores le recriminan, echándole en cara que no “muy cristiana”, llamándola inclusive como “mustia”. Fue este 21 de julio cuando resurgió en redes sociales un video en donde Rosie Rivera, miembro de la dinastía Rivera se “enfrentaba” a su esposo a las afueras de un estacionamiento, en el clip se logra observar como Rosie le recriminaba a un hombre, quien a opiniones de usuarios era su esposo, por un problema de neumáticos. Acalorada pelea entre Rosie Rivera y su esposo De acuerdo con el video posteado por la cuenta de Instagram llamada @escandao_o, se logra observar la acalorada pelea entre Rosie Rivera y su esposo, el cual se encontraba recargado en el coche y la empresaria enfrente de él, posteriormente se logra escuchar como Rosie le comienza a recriminar cosas en ingles, mientras que su esposo solo la estaba observando. En el clip, el cual fue compartido inicialmente por una cuenta de Tik Tok de nombre @reyy501, se se logra observar la siguiente leyenda, en donde le recriminan a Rosie su comportamiento, ya que para ellos eso no iba de acuerdo con la religión que ella profesaba: “Miren como trata Rosie Rivera a su según esposo, no que muy religiosa”.

Rosie Rivera le recrimina a su esposo en pleno estacionamiento La pelea entre Rosie Rivera y su esposo continuó varios segundos más, en donde se observaba a la hermana de Jenni Rivera bastante molesta, mientras señalaba las acciones del hombre, quien supuestamente muchos creen que es su esposo. A pesar de que muchos argumentaban que era un video reciente, la cuenta de Instagram aclaró que eso no era así: “Este es el video del que me han hablado y enviado!! Rosie peleando con su esposo, pero les voy a aclarar que ese video no es reciente, es de hace unos años atrás, pero aquí está para quienes me dicen que lo publique”, se podía leer al pie de video. Este breve clip generó un sin fin de posturas y comentarios, en donde algunos usuarios se ponían en lugar de la empresaria, mientras que otros no dudaron en criticarla.

Opiniones divididas entre la pelea de Rosie Rivera y su esposo El video de la acalorada pelea entre Rosie Rivera y su esposo generó un sin fin de comentarios en redes sociales, en donde algunos usuarios salieron a defender a la hermana de Jenni Rivera, mientras que otros le echaban en cara que era una “mustia”, ya que siempre andaba predicando el amor y respeto, cosa que para ellos eso no se vio en el video: “Quien la viera, donde quedó la mustia de Rosie jaja”. “Ella años atrás también era cristiana”, a lo que una seguidora sin tapujo alguno la llamó cristiana diabólica cuando dijeron que los cristianos también discutían como todo el mundo: “Eso es verdad, pero en este caso estamos hablando de la cristiana diabólica, la frente a las cámaras todo es Dios mi señor y por detrás sálvense quien pueda que ya llegó la cristiana diabólica”.

“Los cristianos también discuten” seguidores salen en defensa de Rosie Rivera tras pelea con su esposo Por otra parte algunos seguidores salieron en defensa de Rosie Rivera tras su pelea con su esposo, argumentando que no importaba la religión, que ella seguía siendo humana y podía molestarse: “Uhhhm, todos peleamos con nuestra pareja. Ella es humano, esto es tan tonto jajaja”, “¿Apoco las cristiana no pueden pelear con el marido?”, “¿A quien le importa eso? Ella es humano, que sea cristiana no significa que no pueda defenderse”. “Este video es estúpido, todos tenemos cola que nos pisen, cristianos o no. Ya déjense de andar juzgando que están cometiendo más pecado ustedes por metiches y juzgar “, “No sean ridículos, no porque sean religiosos no tienen problemas, ya no hayan que sacar con tal de hablar de ellos”, “Los cristianos son humanos también, mienten si dicen que no hay peleas en matrimonios”. PUEDES VER EL VIDEO DE LA PELEA AQUÍ

Rosie Rivera incursionará en el mundo de las telenovelas Antes de que resurgiera este video de Rosie Rivera y su esposo teniendo una acalorada pelea, se informó que la hermana de Jenni Rivera podría estar por incursionar en el mundo de las telenovelas, así lo dio a conocer el portal de noticias People en español, en donde afirmaba que Rosie había ido a un casting para formar parte de una telenovela. Mientras tanto también en su cuenta de Instagram la empresaria informó a sus seguidores que había grabado un casting para poder formar parte del elenco de un melodrama que se grabará en la cuidad de Miami Florida, argumentando que fue el mismo manager de su recién amiga quien le preguntó si quería formar parte de la novela.

"Me encanta el arte" dice Rosie Rivera ante la propuesta de aparecer en una novela Mediante un video en Instagram, Rosie Rivera confesó lo siguiente: "Hice una entrevista con una amiga, bueno nos estamos haciendo amigas, pero me hizo una superentrevista, la admiré muchísimo y nos hicimos muchas preguntas del medio y su manager me preguntó que si quería estar en una novela". "La verdad me encanta el arte y lo admiro muchísimo y para mi los actores son de admirar (…) No sé a dónde me va a llevar. Yo sé que Dios siempre me va a usar para llevar su mensaje , pero estoy aprendiendo que hay diferentes formas", comentó en ese entonces Rosie Rivera en redes sociales. Si llega a quedarse con el personaje, Rosi tendría que mudarse con su familia a Miami, algo que no parece ser un problema para ella. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Rosie Rivera aparece en bikini y ¿humilla a su sobrina Chiquis? ¿Quién luce mejor? Después de que su sobrina, Chiquis Rivera fuera duramente criticada al aparecer en bikini sin un rastro de "Photoshop" durante su viaje por las playas de Cancún México, su tía Rosie Rivera, hermana de la fallecida Jenni Rivera enciende las redes sociales al aparecer ahora ella desde el mar y también en bikini. Fue hace unos meses atrás cuando se filtraron varias fotografías en dónde la hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera aparecía en bikini mientras paseaba por la playa, desatando una ola de comentarios negativos hacía ella, en dónde usuarios afirmaban que ese era el cuerpo real de Chiquis y no tanto el que presumía en redes sociales.

¿Entonces todo lo que promociona es falso? Algunos usuarios criticaron duramente todo lo que Chiquis , sobrina de Rosie Rivera, promocionaba, ya que cuando se filtraron sus fotografías en bikini y sin filtros notaron que sus "remedios" para bajar de peso eran una farsa a palabras de ellos: " Es claro que todo lo que tanto promociona no funciona, desde su libro de Keto, hasta los suplementos, dejemos de comparar porquerías que no sirven". "No pues wow, definitivamente los filtros la ayudan pero bastante, porque obvio el Keto Book que vende no le ayudan en nada", "Le tiraron el teatrito de sus fotos editadas", escribió otra usuaria. Fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la supuesta fotografía de Chiquis Rivera en bikini mientras era fotografiada en la playa.

A diferencia de Chiquis, Rosie Rivera se "jacta" de piropos Después de que Chiquis fuera duramente criticada en redes sociales por usuarios debido a sus fotografías sin un rastro de retoque en ellas, su tía Rosie Rivera aparece ahora en un entallado bikini color azul, pero, a diferencia de su sobrina, la hermana de Jenni Rivera se jactó de puros comentarios positivos, en dónde usuarios escribían lo hermosa que se veía. A través de su cuenta oficial de Instagram la también empresaria compartió una serie de fotografías en dónde se le podía ver disfrutando de las olas de mar con una gran sonrisa mientras que portaba un bikini de dos piezas color blanco con rombos negros, mientras que de fondo se podía observar el cielo nublado.