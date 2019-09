Página

1 de 4

Resurgió un video de Raúl de Molina en donde sus ‘tocamientos’ molestan a Graciela Beltrán

La cantante se enojó cuando ‘El Gordo’ trataba de hacer las paces con ella pero reaccionó de una manera impropia

Ante el escándalo de acosos sexuales por parte del ahora exproductor del programa, esto deja muy mal al presentador

Con los escándalos sexuales por los que atraviesa el programa ‘El Gordo y la Flaca’ con el despido de su exproductor por presuntos acosos a mujeres, ahora resurgió un video en el que Raúl De Molina tiene una conducta con una cantante que consideró como ‘impropia’.

El programa ‘El Gordo y la Flaca’ atraviesa por uno de los momentos más turbios desde su comienzo, hace más de 20 años, ya que hace unos días se destapó un escándalo de presuntos acosos sexuales por parte del ahora ex productor del show, Enrique Albis.

Ahora, Mundo Hispánico retoma un video de enero de 2010 publicado en la cuenta de You Tube de Univisión en donde Raúl De Molina y Lili Estefan se burlan de que ‘El Gordo’ intentó hacer las paces con la cantante Graciela Beltrán, quien en esa época despreciaba al show porque no hablaban bien de ella.

Raúl de Molina fue a una presentación de Graciela Beltrán y la entrevistó y para sacar plática le preguntó por qué se llevaba mal con el presentador, a lo que la cantante respondió: “El que se lleva mal eres tú, qué chistoso porque en el programa dices otras cosas muy diferentes, pero se te agradece que estés aquí Raúl, porque yo no fui la que te desairó y te echó la puerta encima, créeme que no fui yo”, comenzó diciendo.

Después, la plática fluyó de forma muy correcta: “El acordeonista me cargó porque estaba muy cansada y le dije que me bajara porque se me veían los calzones, todos nos cargamos los unos a los otros”, sin embargo, Raúl De Molina la cuestionó sobre un supuesto pleito con Jenni Rivera a lo que Graciela Beltrán contestó: “Yo creo que se dijo todo lo que se tenía qué decir, más bien aclárame que es lo que tú tienes contra mí Raúl”, contestó.

Luego, ‘El Gordo’ le dio un beso a la cantante para hacer las paces y le preguntó si la podía abrazar, a lo que Graciela accedió pero jamás esperó que Raúl de Molina la cargara frente a la gente y como ella traía una minifalda negra, casi se le vió todo y cuando le pidió ‘Bájame, bájame’, el presentador siguió cargándola lo que provocó la ira de ella.

Pero las cosas no terminaron ahí.