El periodista entrevistó a un niño inmigrante

Las razones del niño inmigrante que acompañó Jorge Ramos por salirse de su país fueron las siguientes: “Porque querían que yo entrara a la ‘Mara (salvatrucha)’ y como les dije que no me dijeron que dentro de un mes me iba a pasar algo y a un amigo les dijo que no y lo empezaron a golpear y le dieron con un garrote en la cabeza y se murió”.

El periodista se impactó cuando el joven de 15 años le aseguró que él estuvo presente cuando mataron a su amigo, por lo que el miedo hizo que decidiera salirse de Honduras para alejarse de ese país y arriesgarse para cruzar la frontera en Estados Unidos para buscar otra vida.