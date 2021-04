Enrique Guzmán en claro apoyo a Frida Sofía en ese instante, siguió asegurando: “Ya vi que estás muy bella, ya vi que estás muy trabajadora, todas esas cosas me gustan mucho de ti”, dijo el cantante rockero antes de despedirse con palabras muy emotivas que hicieron llorar a la hija de Alejandra Guzmán.

La hija de Alejandra Guzmán no aguantó las lágrimas

El papá de Alejandra Guzmán mandó todo su cariño para su nieta sin imaginar que dos años después estarían enemistados por las polémicas declaraciones de Frida Sofía: “Te mando un beso muy cariñoso, te amo, sabes que te recuerdo, te extraño y en esta casa se te querrá siempre, Dios te bendiga mi amor”, dijo el cantante de rock.

Después, Frida Sofía soltó el llanto ante la mirada de los conductores de Despierta América y expresó su sentir por las palabras de Enrique Guzmán: “Pues mi abuelo siempre ha sido… no mam… perdón, pues ahorita me dice que ‘la neta no estás haciendo las cosas bien’…”, dando a entender que sí tenía comunicación directa con él.