Se sabe que actualmente Lupillo Rivera y Christian Nodal no se pueden ver ni siquiera en pintura, y es que estos dos artistas han desarrollado una enemistad desde que Nodal comenzó a salir con su ex pareja Belinda, provocando que incluso el mismo Lupillo tuviera que quitarse el tatuaje de la cantante originaria de España, provocando un “caos” entre estos dos llenos de indirectas y drama.

Seguidores reaccionan al video de Lupillo Rivera

Ante este video de Lupillo Rivera hablando maravilla de Christian Nodal , diversos seguidores de la cuenta de @chamonic comenzaron a llegar, en donde le comenzaron a echar en cara las palabras que una vez dijo el intérprete de Yo te extrañaré: “Dice: se va a quedar… y sí, se quedó con la mujer que más ha amado, según sus palabras”, “Y lo peor es que Christian sí come en la mesa en la que el pelón se quedó con ganas y alucinó tanto que hasta la novela se creó”.

“Y luego que lo dicho en las redes ya no se olvida jamás”, “Nodal se quedó con Belinda y Lupillo solo jajaja”, “Eso es normal, en esa familia dicen algo y después se arrepienten”, “No le gusta que le digan nada, a mi también me tiene bloqueada, no me imagino su lista completa si bloquea a todos los que le dicen algo”, “Se quedó pero con Beli”, fueron uno de los tantos comentarios que recibió Lupillo Rivera.