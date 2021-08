Y es que la Emperatriz Ántrax fue localizada desnuda sobre su cama en una residencia de la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, conocido como la zona donde más sicarios se localizan; lo más extraño de la situación es que el cuerpo de la mujer no presentaba señales de violencia.

Los reportes de la autopsia de Claudia Ochoa Félix, nombre de la Emperatriz Ántrax indican que la mujer habría mezclado bebidas alcohólicas con drogas, sin embargo la investigación aun no concluye hasta no saberse otros detalles de lo que hizo esa noche de su muerte.

Las autoridades manifestaron que el hombre no es sospechoso de lo que le sucedió y que no figura en la lista de sospechosos, pues además de permanecer junto a la Emperatriz Ántrax y de llamar a los cuerpos de emergencia, colaboró con la investigación de la muerte.

Aparentemente, la sicaria un día antes de su muerte se fue de fiesta con un misterioso hombre, que según se reportó intentó despertarla la mañana siguiente, pero la Emperatriz Ántrax no reaccionó, por lo que alarmado, su acompañante dio llamado a los cuerpos de auxilio, quienes no pudieron hacerla volver en vida.

A bordo de lujosos coches, en mansiones, con vestidos reveladores y sexys poses, la Emperatriz Ántrax se dejaba ver en sus redes sociales, donde era popular por sus fotografías y su cuerpo que no dudaba en mostrar junto a rifles, armas largas y cortas de colores y era comparada con Kim Kardashian.

Estas fotografías fueron filtradas en la cuenta de instagram de su hermano @sergioochoafelix que hasta el pasado 22 de septiembre tiene más de 8 mil 700 reacciones de me gusta, sin embargo, la opción de comentarios permaneció desactivada. Sin embargo, su hermano, aún dolido y al extrañarla, le publicó un sentido mensaje a poco más de un año dela muerte de Claudia Ochoa Félix, mejor conocida como la Emperatriz Ántrax, a quien la relacionaron como líder del Los Ántrax, brazo armado del Cártel de Sinaloa.

La Emperatriz Ántrax ¿era apegada a la religión?

Sergio Ochoa, hermano de la Emperatriz Ántrax escribió el siguiente mensaje: “Me escribiste en una una ocasión que solo yo podía entender tu locura … @clau8af No solo la pude entender, aún te sigo sintiendo en mi corazón, en mi alma, en mi mente, en mi ser…”, comenzó.

Agregó: “Sé por la palabra de Dios en Jesucristo, que no tienes conciencia de esto que escribo, lo expreso del corazón en honra a tu memoria… No me queda más que agradecer profundamente a Dios porque en verdad nos amamos, te amé, te amo y te amaré”, continuó.