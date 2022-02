Este material se filtró durante una transmisión del programa de “Chisme en Vivo” que conduce el argentino y causó mucha polémica porque no era la primera ocasión en que el cantante de música regional mexicana le tocaba el pecho a una de sus seguidoras sin importarle que estuvieran las cámaras presentes.

A meses de su muerte , parece nueva imagen del Charro de Huentitán, Vicente Fernández donde toca a una fan y causa más polémica porque este material resurge cuando ya no está él para explicar lo que sucedió, aún así la crítica de la gente no se hizo esperar en la cuenta oficial de Instagram del periodista argentino Javier Ceriani.

Aunque su familia salió en su defensa, no se libró de lo señalamientos públicos y ya en el ocaso e su vida tuvo que vivir con ello. Pero por ‘arte de magia’, al saberse la noticia de su hospitalización a causa de su caída, su popularidad volvió a crecer.

Algunos más comentaron: “Todas las que toca tienen la misma pose y el mismo numero de personas y la de rayado esta en sus piernas y la doña siempre en primera”, “para que andan llorando ya si en su momento no hicieron nada es porque les gustó. Ahora quieren sacarle provecho”.

En la cuenta de Javier Ceriani algunos de los internautas comenzaron a opinar de todo y algunos lo defendieron: “lo malo que ninguna de las victimas se queja ¿estoy equivocado? Distinto sería que en el momento lo paren ¿o no? ¿O el problemas es porque es el cantante? La farándula es así”.

Vicente Fernández toca fan: ACUSAN A LAS VÍCTIMAS

Pero las críticas no pararon de llegar: “Ya quisieran que las toquen a ustedes”, “pero cuando suceden no dicen nada hasta que se les da por dárselas de dignas, eso uno se hace respetar en el mismo momento no mucho tiempo después”.

“Jaja envían la foto en su anonimato, será que en el justo momento de la foto como mujer no vamos a sentir cuando alguien nos toca jajaja, ridículas”, “jajaa pobresita jaja al momento que uno siente algo se sale y punto, ahora es la vistima (sic)”, dijeron otras personas.