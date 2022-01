Resurge el escándalo real: ¿Príncipe William le fue infiel a Kate?

Este es el peor regalo que le ha obsequiado Guillermo a Kate

La esposa del príncipe William, Kate Middleton, está a unos días de cumplir sus 40 años, y es por esto que recordaremos en esta ocasión el peor regalo que le dio de cumpleaños el príncipe a su esposa, según sus propias declaraciones.

At través del portal Panorama, se cuenta que Kate, en una aparición especial en el podcast del ex delantero inglés Peter Crouch en la BBC Radio Five Live, el príncipe comentó: “Le compré a mi esposa un par de binoculares una vez, ella nunca me deja olvidar eso”, dijo el príncipe William, quien agregó que “fue al principio del noviazgo, creo que eso selló el trato (…) no salió bien. Honestamente, no tengo idea de por qué le compré un par de binoculares, me pareció una buena idea en ese momento”.