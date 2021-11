Tal es el caso de Georgia, donde la carrera para alcalde está demasiado cerrada para nombrar un ganador; los primeros resultados muestran a Felicia Moore con una leve ventaja poco después de las 10:00 de la noche (hora local), con aproximadamente una cuarta parte de los recintos informando sus resultados, según reportó el diario local The Atlanta Journal Constitution .

Resultados elecciones 2 noviembre. Dan a conocer los primeros resultados de las elecciones del 2 de noviembre celebradas en los estados de Georgia, Nueva York, Nueva Jersey, Florida y Virginia, en donde algunos ya comienzan a celebrar, mientras que a otros nos les ha quedado de otra más que aceptar su derrota . Pero también están los sitios donde la votación ha sido tan reñida que no se han podido definir aún a los ganadores.

El demócrata Eric Adams gana Alcaldía de Nueva York

El expolicía afroamericano Eric Adams se impuso este martes con claridad en las elecciones a la Alcaldía de Nueva York con un 70.5 por ciento de los apoyos cuando se lleva un 34 por ciento de los votos escrutados, según las proyecciones de medios locales, reportó la agencia de noticias Efe.

Adams, un demócrata de 61 años, se presentaba como el gran favorito por delante del aspirante republicano, Curtis Sliwa, que ha logrado hasta el momento un 25 por ciento de los apoyos, lo que según varios medios como The New York Times, hace imposible una eventual remontada. De hecho, con estos resultados, Sliwa reconoció su derrota en un discurso pronunciado en su cuartel general en el que insistió en que su derrota no significa que abandona o que se rinde. Archivado como: Resultados elecciones 2 noviembre.