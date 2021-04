EE.UU. extiende restricciones por COVID-19 en las fronteras

El gobierno de Estados Unidos extiende restricciones por COVID-19 en las fronteras. El gobierno del presidente Joe Biden extendió hasta el 21 de mayo las restricciones de los viajes no esenciales por las fronteras con México y Canadá, como parte de las medidas para contener la pandemia de coronavirus, según Efe.

Conocida la extensión de las restricciones en las fronteras, el legislador demócrata Henry Cuéllar, representante por Texas, expresó su frustración de que el gobierno del presidente Joe Biden no pruebe de abrir un puerto de ingreso por lo menos.

Esto debido a que los viajeros mexicanos que llegan a aeropuertos pueden entrar en tanto prueben que no son portadores del coronavirus. En cambio a los viajeros que quieren cruzar la frontera o conduciendo sus vehículos, aunque vengan sólo a hacer compras, no se les permite entrar.

“Pienso que, simplemente, no entienden. Me siento frustrado y decepcionado con ellos”, dijo Cuéllar en su cuenta de Twitter. Henry Cuéllar y dirigentes de comunidades fronterizas sostienen que las restricciones de viaje son injustas, indica Efe.

Cuéllar pregunto cómo es que el gobierno admite indocumentados que cruzan la frontera sur sin probar si portan coronavirus, pero no permite el ingreso de personas de México, que tienen visa, y quieren hacer compras o visitar a sus familiares.

La situación ha llegado al grado que el gobernador de Arizona, Doug Ducey, emitió este martes una Declaración de Emergencia por la que desplegará elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur del estado para apoyar los esfuerzos de las autoridades locales ante la abrumadora llegada de familias y niños no acompañados al país, indica Efe.

Declaran emergencia en Arizona por llegada de inmigrantes

La declaración permitirá que el estado pueda asignar hasta 25 millones de dólares para financiar el traslado de los soldados, explicó el gobernador en un comunicado. Doug Ducey arremetió contra el presidente Joe Biden y su política de inmigración.

Misma, a la que le achaca el aumento en las cifras de migrantes llegando a la frontera de forma indocumentada, justificando así su decisión. “Es evidente que Arizona necesita a la Guardia Nacional, y la Casa Blanca lo sabe. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha habido ninguna acción por parte de esta Administración y no parece que vayan a actuar en ningún momento pronto. Si esta Administración no va a hacer nada, lo haremos nosotros”, sostuvo el gobernador, según Efe.