El Puente Nuevo, que une a Matamoros, Tamaulipas, con Brownsville, Texas, luce este domingo con escasos mexicanos porque una manera de evadir el cierre de cruces no esenciales, que suma 15 meses, era contar con una cita de los centros de donaciones . Ahora, el CBP determinó que acudir a donar plasma viola los lineamientos de las visas B1 y B2, por lo que advirtió a los mexicanos de la posible cancelación del documento de viaje.

Esto es otro reflejo de la disrupción en la frontera por el cierre a viajes no esenciales desde el 21 marzo de 2020 por la pandemia de covid-19, que ha dejado a Estados Unidos como el país con más muertes, con más de 600.000, y a México como el cuarto, con más de 230.000. Reabrirla es una urgencia para México porque la frontera es una de las más dinámicas del mundo, con más de 3.000 kilómetros, más de un millón de personas que cruzan cada día, y un intercambio diario de bienes y servicios por un valor de 1.700 millones de dólares. Pese a la visita a México del lunes al miércoles pasado de Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aún no hay fecha para su reapertura total. EFE News

“Mucha gente cruzaba con el pretexto de donar plasma y la realidad no lo estaba haciendo”, declaró a Efe Pablo Reyna, presidente en Tamaulipas de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac). El representante del sector privado sostuvo que la decisión de las autoridades estadounidenses se debe más a una regulación del flujo de personas que en ocasiones terminaban efectuando otros trabajos en ese país, lo que está prohibido si no se cuenta con la documentación legal.

La venta de armas sigue disparada en Estados Unidos

Nueva York, 30 may (EFE News).- Las ventas de armas en Estados Unidos, que se disparó el pasado año a raíz del inicio de la pandemia del coronavirus, continúa creciendo, con una quinta parte de las compras a cargo de personas que se estrenan como propietarios, según datos preliminares de un estudio publicados este domingo por The New York Times.

Las cifras, recopiladas por la Northeastern University y un centro de investigación de Harvard, señalan que cada vez hay más armas en circulación, pero también más y más personas armadas. El estudio, que aún no ha sido publicado, muestra además que la mitad de esos nuevos propietarios de armas son mujeres, una quinta parte afroamericanos y otra quinta parte hispanos, lo que apunta a una diversificación del perfil más habitual del comprador de armas, que es el hombre blanco.