EE.UU. exigirá a los viajeros un test negativo de coronavirus de hasta 24 horas antes de su vuelo

La medida entrará en vigencia a partir del lunes 6 de diciembre

La acción aplicará para todos los viajeros, independientemente de su estado de vacunación

Estados Unidos exigirá a partir del próximo lunes 6 de diciembre de 2021 a todos los viajeros que se trasladen a su territorio que presenten un test negativo de coronavirus dentro de las 24 horas anteriores a su vuelo, independientemente de su estado de vacunación o país de salida, con el objetivo de frenar una posible propagación de la nueva variante de la COVID-19, ómicron.

Esta fue una de las medidas anunciadas este jueves por la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, dentro de su plan de invierno contra el covid-19, que cuenta con ocho disposiciones más, informó la agencia de noticias Efe.

Imponen restricción en entrada a EEUU

Hasta ahora, Estados Unidos requería pruebas de coronavirus antes de la salida a los viajeros aéreos vacunados y no vacunados, pero era más estricto con los que no han recibido las inoculaciones. De hecho, los no vacunados debían presentar un test negativo dentro de las 24 horas anteriores al vuelo, mientras que los vacunados tenían que hacer lo propio pero dentro de las 72 horas anteriores.

“Este marco de tiempo más estricto para todos los viajeros proporciona un grado adicional de protección de la salud pública a medida que los científicos continúan evaluando la variante ómicron”, dijo un alto funcionario estadounidense, que prefirió permanecer en el anonimato, en una llamada con periodistas, informó DW.