Eduin Caz aclara supuesta infidelidad

La joven que desató la polémica le responde al vocalista de Grupo Firme

“Eso no me decía cuando estaba arriba de mi” Responden palabras Eduin Caz. La polémica que ha desatado la supuesta infidelidad del vocalista de Grupo Firme ha causado gran conmoción en las redes sociales, ya que a pesar de que Eduin Caz ya salió a aclarar esta situación aun continúan los problemas. La joven que comenzó todo este problema rompe el silencio y le responde al cantante. A través de las redes sociales el joven cantante Eduin Caz compartió un video donde sale a aclara las acusaciones de la joven Fanny Hernández, quien aparentemente habían estado juntos a pesar de que el artista musical estaba casado. Incluso ha hecho responsable de su seguridad al cantante luego de revelar un video en que el artista duerme con otra mujer que no es su esposa. Responden a las palabras de Eduin Caz A lo que inmediatamente el vocalista dela agrupación le respondió: “Quieres fama, ahí la tienes. La verdad dice que le están llegando amenazas; mija, ni te topo, yo soy cantante, haz lo que quieras con tu vida, con tus redes sociales, ya lo sacaste pues ni modo, qué voy a hacer”, destaca. Cabe recordar que la joven involucrada, en su cuenta de TikTok, subió una grabación, donde asegura que ha recibido ataques a su persona: “Debido a las amenazas que he recibido, quiero aclarar que lo hago culpable a él si algo llega a pasarme”, escribió en sus historias de Instagram, según El Universal.

Responden palabras Eduin Caz; “Eso no me decía cuando estaba arriba de mí” Pero la tiktoker Stephanie Hernández no se quedaría callada ante las palabras del vocalista de Grupo Firme el cual había afirmado que intentaron extorsionarlo. Aparentemente la mujer le había pedido silencio a cambio de su silencio, por lo que respondió rápidamente en sus redes. “¿Qué no me topa? Eso no me decía cuando estaba arriba de mí, ¿verdad? Yo jamás quise extorsionar a nadie, la raza que me conoce sabe que yo no soy así. Yo tengo mi propio dinero que gano trabajando, no necesito hacer cosas así pero equis. Doy por concluido este tema, a mi ni me digan ni me pregunten nada”, escribió la joven.

Responden palabras Eduin Caz; ¿Quién dice la verdad? Además aseguró que Eduin es una persona muy mujeriego, y que no le queda hacerse la victima: “”La señorita quería extorsionarme con ese video, quería dinero. Le enseñé el video a mi mujer y solucioné los problemas. Lo que hice fue decirle ‘esto pasó, aquí está'”, fue lo que dijo el cantante. “Yo lo hice para respaldar a Lizethe, que dio su declaración de que Eduin la buscaba cada que iba a Tijuana y él lo negó. Cuando todos sabemos lo mujeriego que es, así que no le queda hacerse la victima. Ahora hasta extorsionadora salí, pero bueno ahora si bye”, agregó Hernández en su red social.

Responden palabras Eduin Caz; “Sea lo que sea pero la engaño” De inmediato varios internautas comenzaron a comentar la publicación en Instagram de Chica Picosa donde compartieron las respuestas que subió a su red social la joven Stephanie Hernández, ante las palabras del cantante donde si acepta que fue infiel, pero que ahora la trata como reina. “Yo sólo digo, no envidien los cuerpos ni familias perfectas de Instagram, todo es falso”, “Y no le da vergüenza decir que se la topo y ahora ni la pela por ofrecida calladita se mira mejor , se come callado”, “Sea lo que sea pero la engaño antes oh ahora la engaño todos son iguales”, “Que triste que todas la ataquen a ella cuando es el quien fue infiel a su mujer ella no tiene ningún compromiso, siempre pasa así al hombre todo se le perdona”, comentaron algunos usuarios.

La ‘amante’ de Eduin Caz subió este video De acuerdo con información de Infobae, Stephanie Hernández, la supuesta amante de Eduin Caz, compartió un video donde afirmó que recibió un mensaje por parte de la esposa del vocalista del Grupo Firme, Daisy Anahí, quien la cuestionó sobre la fidelidad de su pareja. “En el año 2019, en el mes de octubre, vino Grupo Firme a mi ciudad y yo, para ese entonces, ya estaba formando una amistad con uno de los integrantes, el cual, el día del concierto me invitó al after. Ya estando en el after, él se acercó y me empezó a sacar plática… yo no tenía idea que estaba casado, sólo sabía que tenía un hijo”, expresó la joven.

¿El cantante explicó la situación? Hace un par de horas, el cantante compartió un video en su cuenta principal de Instagram donde habló sobre el supuesto engaño en el que fue participe y mencionó que había pasado en torno a la joven que compartió el video donde se ve que está durmiendo con él. Eduin Caz, explicó que sería la última vez que hablaba del tema y no iba dar más explicaciones al respecto. “Aquí la única explicación que van a tener de mi parte. Gracias a Dios todo bien”, informó el cantante a través de redes sociales para proceder a contar lo que sucedió en torno al video que se viralizó en redes sociales y confirmó que tanto él como su esposa, se encuentran perfectamente bien y era una situación que ya habían tratado en el pasado.

¿Le enseñó el video a su esposa? Eduin, afirma que la joven intentó extorsionarlo con el video pero que él sí le enseñó a su esposa el video con el que la joven lo quería extorsionar. Además, confesó que ya habían arreglado los problemas que surgieron después de que aceptó que la había engañado mientras estaba en una fiesta, justo como narró la joven que compartió el video. “Yo le dije: ‘No, yo no te voy a dar dinero, prefiero enseñárselo a mi mujer’ y se lo enseñé a mi mujer. Yo solucioné los problemas con mi mujer, acepté mi culpabilidad y lo que dije fue: ‘Esto pasó y aquí está’.”, dijo Eduin en el material que compartió en redes sociales. El cantante, afirma que la situación ocurrió hace un par de años y ya había hablado del tema con su esposa. Archivado como: Responden palabras Eduin Caz

¿Lo hizo por fama? El cantante, menciona que no entiende por qué la joven había compartido el video a través de TikTok si la situación había pasado hace un par de años. Él cree que la joven lo hizo por fama y por ello, ya la estaba obteniendo; el cantante, mencionó que ya era un tema que había tocado con su esposa hace un par de años atrás. “Entonces, ella y yo esto es pasado, eso ya lo pisamos ella y yo. El detalle es que no sé porque la señorita lo saca ahorita. ¿Quieres fama? Aquí tienes su fama, ya está su fama.”, aseguró Eduin tranquilamente en el video que hizo dirigido hacia sus fanáticos y público, quienes habían estado hablando sobre el tema en cuestión. Archivado como: Responden palabras Eduin Caz

“Ni te topo” El vocalista, asegura que la joven se había contactado con él y dijo que le estaban enviando amenazas en nombre de él y por ello, quería aclarar que nunca había hecho eso. Eduin, le mandó como mensaje a decir que la joven era libre de escribir o compartir lo que quisiera con sus seguidores y que a él eso le tenía ‘sin cuidado’, puesto que ya no había nada que pudiera hacer. “La verdad dice que están llegando amenazas, mi ‘ja ni te topo, realmente ni al caso yo soy cantante, haz lo que tu quieras con tu vida y con tus redes sociales. Ya lo sacaste, pues ni modo ¿qué le voy a hacer?”, dijo el vocalista de Grupo Firme en redes sociales. En poco minutos, comenzó a recibir comentarios y burlas al respecto, debido al engaño que cometió. Archivado como: Responden palabras Eduin Caz

¿Sigue con su esposa? Eduin, también confirmó que seguía con su esposa y no había una separación como todos los internautas y fanáticos sospechaban. El cantante, mencionó que siempre la trataba como una reina y que así seguiría sucediendo; esa declaración, se viralizó en redes sociales donde comenzaron a molestarlo diciendo que “nadie quería ser una reina con un esposo que te engaña”. “Gracias a Dios, yo estoy bien con mi familia, estoy bien con mi esposa. Yo desde ese entonces, a mi esposa la trato como reina y la voy a seguir tratando como reina. Y siempre va a estar para mí, y yo voy a estar para ella. Entonces, yo estoy bien con ella.”, aseguró el cantante en el video que compartió en redes sociales. Archivado como: Responden palabras Eduin Caz

“Ahí está su fama” El cantante, dijo que si alguien hacia memes con gusto los compartiría en su perfil y le mando un mensaje especial a Stephanie Hernández quien fue la joven que compartió el video en redes sociales. Eduin, declaró que le había dado la fama que quería y que él estaría bien con su familia; además, agradeció a todos los que estuvieron al pendiente de la situación debido a que subió en tendencias en Twitter y demás redes sociales. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ “Si hacen memes o algo, mándenlos que los voy a compartir porque están buenísimos. Y a la señorita que quería fama, ahí está su fama. Yo, pues gracias a Dios estoy bien con mi familia. Pues no puedo decirles nada más, gracias por hacerme tendencia número uno. Les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendiga a todos, tema aclarado no queda más que decir.”, finalizó Eduin en redes sociales. Archivado como: Responden palabras Eduin Caz