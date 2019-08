Página

María Celeste Arrarás fue señalada tras revelar estado de salud de su compañero Edgardo del Villar

El conductor se sometió a una cirugía para remover algunos tumores en la cabeza y la presentadora se ha encargado de dar a conocer los avances

sin embargo, algunos internautas le pidieron respeto a María Celeste ante la situación

Durante los últimos días, María Celeste Arrarás ha estado informando a sus seguidores sobre el estado de salud e su compañero Edgardo del Villar, quien fue sometido a una cirugía en la zona de la cabeza para extraerle tres tumores.

En un principio María Celeste confirmó que Edgardo sería operado para luego señalar que se lograron extirpar los tumores con éxito. Sin embargo, se debían esperar algunos días para tener los resultados de las biopsias.

En todo momento, la presentadora estuvo informando a sus fans sobre la salud de su colega con el afán de mantenerlos informados y pidiendo por su pronta recuperación.

Sin embargo, en un nuevo post, los internautas le pidieron más respeto a María Celeste luego de dar a conocer que aún están a la espera de los resultados de la biopsia a más de 5 días de la cirugía a la que fue sometido Edgardo del Villar.

“Siempre te he admirado, no solo por tu belleza, sino también por tu profesionalismo, de cómo desempeñas tu carrera, pero creo que en estas situaciones del señor del Villar, por respeto a su salud, a él y a su familia, son temas que no debería de postear e incitar a que el público interprete conclusiones que quizás no lo sean. Se lo digo como una opinión personal y con el respeto que usted se merece”, se pudo leer.

