Sin embargo, hasta esta hora, no estaba claro de dónde provino la amenaza y si realmente era contra la esposa de Joe Biden, por lo que las autoridades mantenían las investigaciones para poder conocer la identidad de los responsables de lo que hasta el momento podría parecer una broma. Archivado como: Jill Biden amenaza bomba

Resulta que la primera dama tiene ya desde hace tiempo agendada su visita a ese lugar todos los martes por la mañana, pues se encarga de dar clases a los alumnos y hasta hoy, nunca se había presentado una situación similar, pues tenía sus actividades sin problemas, pero ante este caso, se decidió mejor no arriesgar y la protegieron en su casa.

Los policías federales manifestaron que era muy probable que la llamada telefónica que fue hecha a la escuela secundaria Dunbar, donde el marido de la vicepresidenta Kamala Harris visitaba para honrar un evento del Mes de la Historia Afroamericana, fue realizada por un ‘niño punk’ que no tenía un motivo para hacerlo.

Jill Biden amenaza bomba: ¿SUBE VIOLENCIA EN EEUU?

Las amenazas de bomba en escuelas de Estados Unidos son comunes así como los tiroteos en centros comerciales y fiestas, como el más reciente donde diez personas fueron baleadas en una fiesta en Dallas y varias resultaron lesionadas intentando huir, informó la policía, de acuerdo a información de la agencia de noticias de AP.

Una persona se encontraba grave después del tiroteo del sábado en el salón de fiestas The Space Dallas. Nueve personas más con heridas de bala fueron llevadas a hospitales en condición estable y un número no especificado de personas resultó lesionado mientras intentaban huir, dijo la policía. No se han reportado arrestos.