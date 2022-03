El presidente Biden planea utilizar las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos para controlar el aumento de los precios de la gasolina

Según informes, Biden liberaría hasta un millón de barriles de petróleo por día por 180 días

La Casa Blanca dijo que el mandatario hablará este jueves sobre los planes de su gobierno para combatir el alza en los precios de la gasolina

A medida que continúan aumentando los precios de la gasolina, el presidente estadounidense Joe Biden se apresta a ordenar la liberación de hasta un millón de barriles de petróleo diario de la reserva estratégica del país, de acuerdo con dos personas familiarizadas con la decisión, a fin de controlar los precios de los energéticos que han ido al alza debido a que Estados Unidos y sus aliados han impuesto duras sanciones sobre Rusia por la invasión a Ucrania.

El anuncio oficial podría producirse tan pronto como este jueves, cuando, de acuerdo con la Casa Blanca, Biden hablará sobre los planes de su gobierno para combatir el alza en los precios de la gasolina, reseñó The Associated Press.

¿Por cuánto tiempo se recurriría a las reservas de petróleo de EEUU?

La duración de la medida no se ha determinado, pero podría extenderse por varios meses. Sin embargo, The New York Times indicó que la medida podría extenderse hasta por 180 días. Las personas hablaron bajo condición de anonimato para comentar sobre la decisión antes de su anuncio.

Los elevados precios del petróleo no han conseguido estimular la producción, lo que le ha generado un problema a Biden. El presidente ha visto caer su índice de popularidad luego de que la inflación alcanzó en febrero su nivel más alto en 40 años, y mientras el precio del petróleo y la gasolina subía tras la invasión rusa a Ucrania.