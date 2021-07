Rescatistas han recuperado 36 cuerpos tras derrumbe de edificio en Miami

Luego de que este lunes reanudaran sus actividades, detenidas por la demolición, los rescatistas han avanzado de manera segura y rápida en su trabajo de búsqueda. En las últimas 24 horas, han recuperado 8 cuerpos más y no se detienen, pues el huracán Elsa también amenaza con poner en pausa su labor.

La demolición del resto de la estructura de 12 pisos que se llevó a cabo el domingo pasado fue por razones de seguridad, ya que con la llegada de Elsa al sur de la Florida existía el riesgo de que las lluvias y los vientos terminaran de echar abajo el edificio. No se prevé que Elsa cruce sobre el condado de Miami-Dade, pero sí que se haga sentir con vientos tormentosos y lluvias insistentes.

Ya se han abierto investigaciones sobre el derrumbe de la estructura, pero hasta ahora no han podido determinar cuáles fueron las causas, aunque ha salido a la luz pública que se trataba de un edificio con problemas estructurales por lo menos desde 2018. Varias personas han presentado demandas y reclaman compensaciones.

“Señales de Dios”

La mujer asegura que estuvo recibiendo “señales de Dios” durante todo el día. “Estaba en la ciudad de New York y viajaba para Miami esa mañana”, empezó contando. “Desde la mañana estábamos recibiendo señales de parte de Dios. Cuando yo llamo a mi Uber para ir al aeropuerto, mi Uber se llamaba Jesús y me llegaron notificaciones que decían: ‘Jesús es su conductor’, ‘Jesús está llegando’ y me llamó mucho la atención eso”.

Pero no fue todo, cuando aterrizó también tenía algunos mensajes de su familia haciendo referencia a Dios y cuando ya iban camino a casa, un carro que se les atraviesa decía en su carrocería “Jesús es el camino” y en ese momento terminó por asumir que eran señales divinas porque no parecían que todas pudieran ser coincidencia, aseguró a Telemundo.