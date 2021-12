El gobierno federal decidió que el control en el combate a este delito lo realizarán corporaciones como la Guardia Nacional, además de Petróleos Mexicanos, no obstante, aunque se señaló que este robo había disminuido en Hidalgo, la perforación de ductos se encuentra a la alza. Las constantes tomas clandestinas en municipios como Tula, Cuautepec, Tezontepec, Tlaxcoapan, Tetepango, así como San Agustín Tlaxiaca, han ocasionado no sólo muertos, sino también pérdidas millonarias sobre todo en el campo donde se han registrado varios derrames.

“ME DESPERTÓ UNA FUERTE EXPLOSIÓN, SE OÍA POR TODOS LADOS”

Simón Vargas, secretario de gobierno del Estado, indicó que en las inmediaciones de la prisión se localizaron dos vehículos incendiados como parte de una acción de distracción de los atacantes. “Me despertó un estallido, eran como las 4 de la mañana”, explicó Sergio Mesa, un vecino de Tula que vive a unos 300 metros de la cárcel. “Y acompañado del (estallido) empezó una fuerte balacera, duró casi una hora de balazos, se oía por todos lados”.

Medios locales habían informado de la posibilidad de que se tratara de coches bomba. Las autoridades no quisieron pronunciarse al respecto y sólo indicaron que se están realizando los peritajes pertinentes para saber qué provocó el fuego. Policía estatal, soldados y tropas de la Guardia Nacional se desplegaron por la zona en busca de los presos fugitivos, que no se descartaba pudieran haber huido a otros estados. Las autoridades no identificaron la banda armada involucrada en la fuga de la prisión e indicaron que los reos eran individuos acusados homicidio y secuestro y no por delitos federales. Archivado como: Rescate reos Cereso Tula