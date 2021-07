Rescataron a mujer secuestrada tras dejar nota en baño de Walmart

La mujer, quien no fue identificada por las autoridades, contó en las notas que estaba retenida contra su voluntad, pidió a quien sea que leyese el papel que llamara al 911, incluyó una dirección, la descripción de un auto y advirtió que su captor tenía un cuchillo.

“Si no lo logro, dile a mi familia que los amo”, escribió la mujer en una de sus notas, según el reporte de NBC News. Nadie abrió la puerta cuando la policía fue a investigar la dirección que estaba en la nota, agregó el documento judicial.

En una nota dijo desde cuándo estaba secuestrada

“La nota indica que ha estado detenida desde el 1 de mayo de 2021 en Spreading Oak Drive y que no estaban de vacaciones”, explicó la denuncia. “Dice que escuchó a la policía tocar en la residencia, que el abuso no se ha detenido y que, por favor, no se rindan”.

La segunda nota motivó a las autoridades a regresar a la casa el domingo, pero ahora con un equipo SWAT, precisó el jueves 15 de julio el reporte de NBC News sobre el dramático caso de violencia doméstica.