De acuerdo a la descripción que dan en el canal de ViralHog, los hechos sucedieron el 30 de octubre de 2021 en Iowa, cuando el agente cayó junto a su unidad policiaca y no puo salir por más intentos que hizo, ya que requería de una fricción que no tenía en ese momento en ninguna de sus llantas, hasta que alguien llegó y lo socorrió.

En esta ocasión, el hombre decidió ayudar al elemento que cayó en prácticamente una ‘trampa’ de lodo, lo que a su vez le permitió no seguir su marcha y tener un final trágico, pues se detuvo de manera casi inmediata, lo que le dio oportunidad de salir sin un rasguño.

El material audiovisual ha dado mucho de qué hablar, pues en todo momento se puede observar el riesgo que existe tanto para el agente como para el hombre que lo salva, pues no es una maniobra fácil y requiere de destreza de parte de quien lo auxilia, por lo que no se recomienda que se efectúe a menos que se tenga la supervisión de un profesional.

Y agregó: "Lo pasé yendo hacia el oeste y pude notar que estaba atascado. Tomé la siguiente salida y me di la vuelta, y volví a sacarlo con mi semirremolque. No recomiendo a nadie más que pruebe esto. Era muy arriesgado y peligroso. Pude sacarlo del barro. Estaba muy agradecido".

Afortunadamente un hombre en su troca pasó por el lugar, se detuvo, vio al situación y en cuestión de minutos ideó un plan para poder sacarlo de allí, sin embargo, no fue fácil, por lo que sus planes tuvieron que hacerse rápido, pero con un gran riesgo.

El accidente ocurrió durante el día y por el lugar pasaron mucho vehículos que veían cómo el agente quedó atascado en el barro, luego de caer allí, aparentemente no pudo controlar la unidad y cayó sin que nada pudiera hacer por sí mismo.

Las acciones del arrastre no fueron fáciles, el mismo rescatista lo dijo en su narración, pues se tuvieron que utilizar cadenas y hasta la misma unidad de la policía estuvo en riesgo de sufrir algún daño. Llegó el momento u por varios intentos el hombre aceleraba para sacar la unidad, con la ayuda del policía dentro de su carro.

Sobre este incidente la gente de inmediato comenzó a opinar: “Ver ese video me recordó… ¿qué tipo de automóvil o SUV puede salir de tales situaciones por sí solo? (sin ninguna modificación del mercado de accesorios en los neumáticos o la suspensión)”.

Pero otros criticaron al policía: "Probablemente después de que el policía se despegó, hizo una inspección del DOT en el camión y le dio al conductor una infracción en su libro de registro por no documentar la parada para sacar el auto de la policía e hizo que el conductor bajara para una prueba de orina".

Otros usuarios hicieron alusión a la gran ayuda que recibió el policía de parte del camionero: “Que bueno ver este video. La mayoría de los camioneros son las personas más amables y serviciales”, “Mmmm entonces un cargador no es un todoterreno. Si eso fuera un Outback, se habría movido a través de ese barro como un pedazo de pastel”.

Rescatan policía lodo carretera: ¿TIENEN RAZÓN LOS INTERNAUTAS?

Las opiniones de los internautas no paraban y todos daban sus puntos de vista sobre el video: “Semi conductor necesita aprender a remolcar. El sentido común le hubiera dicho que no rompiera más la carretera. Obviamente no es algo que estaría orgulloso de mostrar aquí”.

Algunos más comentaron sobre el rescate: "El Sr. "Escucha al conductor del camión" no puede darse cuenta de que no importa lo que haga Trooper, el barro lo vuelve a atrapar. No está 'intentando' hundirse en el barro, genio.