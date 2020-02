Un hombre de 67 años que desapareció cuando hacía una expedición en kayak por el Parque Nacional de los Everglades, en el sur de Florida, un inmenso pantanal poblado por pitones y caimanes entre otra fauna salvaje, fue hallado gracias a la información contenida en su teléfono celular.

Según informaron las autoridades del condado Collier, en el suroeste de Florida, Mark Miele fue encontrado en el río López con un chaleco salvavidas y sin su kayak.

La búsqueda se inició después de que el domingo su teléfono, billetera y otras pertenencias fueran halladas por guardabosques de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC).

