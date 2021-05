Por ello, el requisito fundamental para obtener este cheque plus-up, es presentar su declaración de impuestos del 2020. Sin embargo, la entrega no sería automática y es que el IRS todavía tendría que determinar si recibiría el pago adicional y de cuanto sería el monto.

Lo mismo ocurre con las parejas que presentan una declaración conjunta y tienen ingresos brutos brutos de hasta 150,000 dólares. La agencia tributaria dice que también puede ser elegible para un pago adicional no sólo si sus ingreso se redujeron por la pandemia.

“El IRS continuará realizando Pagos de Impacto Económico semanalmente. Los pagos continuos se enviarán a las personas elegibles para quienes el IRS no tenía información para emitir un pago pero que recientemente presentaron una declaración de impuestos, así como a las personas que califican para pagos “plus-up”, señala el IRS.

¿Quiénes recibirán un cheque plus-up esta semana?

¿Quiénes recibirán su tercer cheque esta semana del 3 de mayo? Millones de personas elegibles para esta ayuda aún no lo han recibido, pero eso no quiere decir que no vayan a obtener un pago. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), continúa procesando estímulos.

La agencia de impuestos de Estados Unidos continuaría procesando pagos del tercer cheque para aquellos que son elegibles a recibir del IRS, un cheque adicional o plus-up. La ayuda de hasta $1,400 dólares fue aprobada por un paquete de rescate impulsado por Biden.